سعید بیابانکی (شاعر) گفت:رضا امیرخانی آثاری خلق کرده که محدود به زمان و مکان نیست و تا زبان فارسی زنده است و مردم به این زبان سخن می‌گویند و می‌خوانند، رضا امیرخانی هم زنده است.

سعید بیابانکی، شاعر، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیم ا، با اشاره به شخصیت ادبی و اجتماعی رضا امیرخانی گفت: امیرخانی فقط یک نویسنده نبود؛ او پیش از ورود جدی به عرصه نویسندگی، شاعر بود و در کنار توانایی‌های ادبی، رفیقی تمام‌عیار به شمار می‌رفت.

وی افزود: حضور دوستان و چهره‌های مختلف از طیف‌های سیاسی و فرهنگی در کنار امیرخانی، نشان‌دهنده روحیه رفیق‌پروری و ارتباط گسترده او با آدم‌های متفاوت بود.

بیابانکی با تأکید بر ماندگاری آثار این نویسنده گفت: معتقدم تا زبان فارسی زنده است و مردم به این زبان سخن می‌گویند و می‌خوانند، رضا امیرخانی هم زنده است. او آثاری خلق کرده که محدود به زمان و مکان نیستند و همچون شعر حافظ، همواره خوانده خواهند شد.

این شاعر و نویسنده، علاقه‌مند کردن نسل جوان به ادبیات و کتاب‌خوانی را از دیگر دستاورد‌های امیرخانی دانست و افزود: او بسیاری از جوانانی را که پیش از این با کتاب و رمان ارتباطی نداشتند، به مطالعه علاقه‌مند کرد. مخاطب با خواندن آثارش مشتاق می‌شد و با دیدن خود نویسنده، این علاقه در او چند برابر می‌شد.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به روحیه خلاق و نوآور امیرخانی گفت: رضا همیشه در حال حرکت و تجربه مسیر‌های تازه بود؛ به یک روش ثابت پایبند نبود و هر روز ایده و ابتکار تازه‌ای داشت.

بیابانکی محبت، صداقت و صراحت را از ویژگی‌های برجسته شخصیتی امیرخانی برشمرد و گفت: رضا ، سرشار از محبت بود؛ حتی زمانی که عصبانی می‌شد، این محبت در وجودش جریان داشت. او اگر چیزی را درست نمی‌دانست، صریح بیان می‌کرد و در بیان باورهایش صداقت داشت.

وی در پایان با ابراز دلتنگی برای این نویسنده گفت: جای رضا امیرخانی در این روز‌ها بسیار خالی است.

رضا امیرخانی دوم آذر براثر عوارض ناشی از حادثه سقوط از ارتفاع بعد از یک سال بیماری از دنیا رفت .