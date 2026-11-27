معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از زیرساخت‌های حوزه روستایی و عشایری و همچنین طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی چند شهرستان استان به صورت میدانی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عبدالکریم حسین‌زاده؛ به همراه نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، استاندار ایلام و جمعی از مسئولان در سفر به شهرستان‌های استان؛ ظرفیت‌های مناطق مختلف را ارزیابی کرد.

وی امروز ابتدا به بخش سیوان رفت و از مجتمع گردشگری روستای طولاب بازید کرد.

معاون رئیس‌جمهور با حضور در این روستا؛ از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، مسائل و روند توسعه روستایی این منطقه هدف گردشگری قرار گرفت.

وی سپس به شهرستان بدره رفت و از طرح کلان پرورش ماهی در قفس و زیرساخت‌های حوزه گردشگری در منطقه گردشگری «تنگه کافری» بازدید کرد.

حسین زاده با اشاره به پیمایش بخشی از مسیر آبی کافرین و عمق مناسب آب افزود: این منطقه ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و پرورش ماهی دارد و در کنار آن؛ از جاذبه‌های گردشگری کم‌نظیری هم برخوردار است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر برای این منطقه طرح اقتصادی مناسبی تدوین شود؛ موضوع تأمین تسهیلات موردنیاز فعالان آن پیگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: بایستی زیرساخت‌های این امر؛ از جمله سوخت، مورد نیاز بهره‌برداران بررسی و مشکلات موجود در این زمینه رفع شود؛ تا کار با اطمینان بیشتری ادامه پیدا کند.

حسین‌زاده با تأکید بر این که توسعه تنگ کافرین نباید به فعالیت چند نفر محدود شود، افزود: می‌توان با سامان‌دهی فعالان در قالب تعاونی یا مجموعه‌ای منسجم؛ زمینه حضور افراد بیشتری را در بخش‌های مختلف اقتصادی و گردشگری فراهم کرد.

معاون رئیس جمهور همچنین با حضور در میان مردم روستای تلخاب این شهرستان مشکل رانش زمین این روستا را پیگیری کرد و از برگزاری نشست ویژه‌ای برای تعیین‌تکلیف قطعی این مشکل در هفته آینده خبر داد.

وی در شهرستان دره‌شهر از شرکت سیف‌گستر بازدید کرد و گفت: وجب به وجب خاک ایلام طلا است و این سرزمین پر از منابع و معادن است.

حسین زاده افزود: استان ایلام از ظرفیت‌های گسترده طبیعی و معدنی برخوردار است و سرمایه‌گذاری اصولی بر این توانمندی‌ها، احیای واحد‌های راکد و حمایت از کارآفرینان می‌تواند زمینه اشتغال و خلق ثروت را در مناطق مختلف استان فراهم کند.

وی در سفر به شهرستان آبدانان با تأکید بر ضرورت تأمین اعتبار سد ورگر آبدانان گفت: صدور ماده ۲۳ و آغاز عملیات اجرایی این طرح باید با پشتوانه مالی مطمئن همراه باشد تا با وعده‌های تکراری امید مردم منطقه به توسعه و رفع محرومیت خدشه‌دار نشود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم ضمن دیدار با خانواده جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس آبدانان؛ این رویداد را ضایعه‌ای سنگین برای کشور دانست و گفت: دولت خود را متعهد به پیگیری و تحقق مطالبات قانونی خانواده‌های جان‌باختگان می‌داند و برای رسیدگی به این خواسته‌ها و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه تلاش می‌کند.