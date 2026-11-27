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بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تا ظهر جمعه، ششم آذرماه؛ ۲۴۰ نفر در پی مسمومیت الکلی در مراکز درمانی پذیرش شده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: تعداد مسمومان پذیرش شده تا کنون به ۲۴۰ نفر رسیده است، ۱۶۹ نفر ترخیص شده اند و ۲۹ نفر بستری هستند.
دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان افزود: تا کنون ۳ نفر دچار مرگ مغزی شده اند، ۵ نفر در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بستری هستند و ۴ نفر تحت لوله گذاری داخل نای (انتوباسیون) قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: دو نفر از افراد دچار مرگ مغزی برای انجام مراحل اهدای عضو به مشهد اعزام شده اند.
دکتر تقدیسی گفت: ۲۶ نفر از مسمومان به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار اعزام شده اند.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تصریح کرد: همچنین ۵ نفر تا کنون فوت و ۱۴۳ نفر دیالیز شده اند.
دکتر تقدیسی خاطرنشان کرد:مسمومیت الکلی، به ویژه با الکل های دست ساز و حاوی متانول، می تواند پیامدهای جبران ناپذیری از جمله نابینایی، آسیب های شدید جسمی و حتی مرگ به همراه داشته باشد.
وی به شهروندان توصیه کرد: از مصرف هرگونه مشروبات الکلی باید خودداری کرد و در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، تاری دید، اختلال هوشیاری یا تنفس غیرطبیعی پس از مصرف الکل، باید منتظر بروز علائم شدیدتر نماند و فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود و از درمان خودسرانه پرهیز شود.