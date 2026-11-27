به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: تعداد مسمومان پذیرش‌ شده تا کنون به ۲۴۰ نفر رسیده است، ۱۶۹ نفر ترخیص شده اند و ۲۹ نفر بستری هستند.

دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان افزود: تا کنون ۳ نفر دچار مرگ مغزی شده اند، ۵ نفر در بخش مراقبت‌ های ویژه (ICU) بستری هستند و ۴ نفر تحت لوله‌ گذاری داخل نای (انتوباسیون) قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: دو نفر از افراد دچار مرگ مغزی برای انجام مراحل اهدای عضو به مشهد اعزام شده‌ اند.

دکتر تقدیسی گفت: ۲۶ نفر از مسمومان به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار اعزام شده اند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور تصریح کرد: همچنین ۵ نفر تا کنون فوت و ۱۴۳ نفر دیالیز شده اند.

دکتر تقدیسی خاطرنشان کرد:مسمومیت الکلی، به‌ ویژه با الکل‌ های دست‌ ساز و حاوی متانول، می‌ تواند پیامدهای جبران‌ ناپذیری از جمله نابینایی، آسیب‌ های شدید جسمی و حتی مرگ به همراه داشته باشد.

وی به شهروندان توصیه کرد: از مصرف هرگونه مشروبات الکلی باید خودداری کرد و در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، تاری دید، اختلال هوشیاری یا تنفس غیرطبیعی پس از مصرف الکل، باید منتظر بروز علائم شدیدتر نماند و فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود و از درمان خودسرانه پرهیز شود.