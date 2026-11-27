حمزه زاده (نویسنده) گفت : دوستی و قدرت تفکر ، از ویژگی‌های برجسته رضا امیرخانی بودکه در آثارش به صورت نمادین جلوه کرده است .

محمد حمزه‌زاده، نویسنده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در مراسم خاکسپاری رضاامیرخانی، با اشاره به میراث ادبی و شخصیتی رضا امیرخانی گفت: اگر بخواهیم دستاورد آثار او برای نسل جوان را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه «دوستی» است.

وی افزود: رضا امیرخانی دوستی را به دیگران یاد داد و خودش هم به معنای واقعی کلمه با همین منش زندگی کرد.

این نویسنده گفت : بسیاری از افراد درباره آثار و کتاب‌های رضا امیرخانی صحبت می‌کنند، اما آنچه برای من برجسته است، این است که همه کتاب‌های رضا به نوعی آیین دوستی بود. او برای همه کسانی که با او ارتباط داشتند، یک دوست واقعی بود؛ چه دوستان نزدیک و چه مخاطبانی که از طریق آثارش با او آشنا می‌شدند.

حمزه‌زاده با اشاره به توانایی امیرخانی در خلق داستان گفت: رضا فکر کردن را بلد بود. حتی وقتی با یک برگ درخت روبه‌رو می‌شد، درباره آن فکر می‌کرد و از دل آن به محتوایی می‌رسید که می‌توانست با جهان و زیست انسان ارتباط برقرار کند.

این نویسنده افزود: همین قدرت تفکر باعث می‌شد موضوعاتی که دیگران به‌سادگی از کنارشان عبور می‌کنند، برای امیرخانی به مسئله‌ای جدی تبدیل شوند و او بتواند از آنها آثاری ماندگار و پرمخاطب خلق کند؛ آثاری که استقبال مخاطبان از آنها، گواه موفقیتش است.

رضا امیرخانی صبح امروز در بهشت زهرای تهران در قطعه 51 آرام گرفت .