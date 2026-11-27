حمزه زاده (نویسنده)، دوستی و قدرت تفکر را از ویژگی‌های برجسته رضا امیرخانی دانست و آثار او را نمونه‌ای از پیوند ادبیات با آیین دوستی توصیف کرد.

محمد حمزه‌زاده، نویسنده، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در مراسم خاکسپاری رضاامیرخانی، با اشاره به میراث ادبی و شخصیتی رضا امیرخانی گفت: اگر بخواهیم دستاورد آثار او برای نسل جوان را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه «دوستی» است.

وی افزود: رضا امیرخانی دوستی را به دیگران یاد داد و خودش هم به معنای واقعی کلمه با همین منش زندگی کرد.

این نویسنده ادامه داد: بسیاری درباره آثار و کتاب‌های او صحبت می‌کنند، اما آنچه برای من برجسته است، این است که همه کتاب‌های رضا به نوعی آیین دوستی بود. او برای همه کسانی که با او ارتباط داشتند، یک دوست واقعی بود؛ چه دوستان نزدیک و چه مخاطبانی که از طریق آثارش با او آشنا می‌شدند.

حمزه‌زاده با اشاره به توانایی امیرخانی در سوژه‌یابی و خلق داستان گفت: رضا فکر کردن را بلد بود. حتی وقتی با یک برگ درخت روبه‌رو می‌شد، درباره آن فکر می‌کرد و از دل آن به محتوایی می‌رسید که می‌توانست با جهان و زیست انسان ارتباط برقرار کند.

این نویسنده افزود: همین قدرت تفکر باعث می‌شد موضوعاتی که دیگران به‌سادگی از کنارشان عبور می‌کنند، برای امیرخانی به مسئله‌ای جدی تبدیل شوند و او بتواند از آنها آثاری ماندگار و پرمخاطب خلق کند؛ آثاری که استقبال مخاطبان از آنها، گواه موفقیتش است.