به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آسمان ، میدان رقابت خلبانانی شد که مهارت و دقت خود را در فرود هدف به نمایش گذاشتند.

نخستین دوره مسابقات قهرمانی فرود دقت پاراگلایر استان با حضور ۲۱ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف شناسایی نفرات برتر و تشکیل تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.

خلبانان منتخب کردستان ماه آینده در رقابت‌های قهرمانی کشور به میزبانی یزد به میدان می‌روند.