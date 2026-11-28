پخش زنده
امروز: -
۲۱ خلبان پاراگلایدر در نخستین دوره مسابقات قهرمانی فرود دقت کردستان برای کسب عنوان برتر و حضور در رقابتهای کشوری به میدان رفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، آسمان ، میدان رقابت خلبانانی شد که مهارت و دقت خود را در فرود هدف به نمایش گذاشتند.
نخستین دوره مسابقات قهرمانی فرود دقت پاراگلایر استان با حضور ۲۱ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
این رقابتها با هدف شناسایی نفرات برتر و تشکیل تیم منتخب استان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور برگزار شد.
خلبانان منتخب کردستان ماه آینده در رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی یزد به میدان میروند.