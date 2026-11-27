خطیبان نماز جمعه شهر های استان گلستان در خطبه های نماز جمعه تفکر بسیجی ،فرهنگ مقاومت ، وحدت و انسجام ملی مردم ایران را عامل شکست دشمنان دانستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به میلاد حضرت زهرا مرضیه و روز مادر گفت : ایشان نمونه الهی برای بانوان جهان هستند.

آخوند نوری‌زاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس بر ضرورت شناخت فتنه ها، وحدت را عامل آرامش جامعه اسلامی دانست.

امام جمعه علی آباد کتول گفت : طرح‌های استکبار در برابر صخره اتحاد ملی و اقتدار دفاعی ایران شکست خورده است.

امام جمعه شهرستان آق‌قلا گفت : فرهنگ عفاف به معنای مخالفت با حضور اجتماعی زن نیست، و حجاب به معنای حضور اثرگذار، متعهدانه و مبتنی بر شخصیت زن است.

امام جمعه شهر انبارالوم، گفت : همه مردم و مسئولان وظیفه دارند با مصرف بهینه و صحیح انرژی، در مدیریت منابع کشور مشارکت کنند.

امام جمعه شهرستان مینودشت هم گفت : دریادلان ایران اجازه نمی‌دهند امنیت منطقه، بازیچه حضور و تحرک ناوهای بیگانه شود

امام جمعه نگین شهر با اشاره به روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت : این رزمندگان در خط مقدم جنگ تحمیلی هستند.

امام جمعه بخش بهاران گفت: دشمن تلاش می کند مردم با تحریم ناامید کند در این شرایط بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ مقاومت و استقامت فاطمی نیاز داریم.

امام جمعه رامیان گفت : جنگ تحمیلی باید برای مردم به درستی تبیین شود تا خصوصا جوانان دشمن را بیش از پیش بشناسند.

امام جمعه موقت آزادشهر میلاد حضرت زهرا و فرا رسیدن روز مادر را به بانوان تبریک گفت .

امام جمعه اهل‌سنت آزادشهر گفت: ارزش واقعی انسان در شخصیت، اخلاق نیکو، ایمان، تقوا، صداقت و رفتار شایسته او نمایان می‌شود.

امام جمعه کلاله با اشاره به هفته بسیج گفت : تفکر بسیجی، رمز امیدآفرینی و عبور از مشکلات کشور است.

امام جمعه اهل سنت کلاله گفت : همه آحاد جامعه در برابرحل مشکلات کشور وظیفه مند هستیم و خصوصا علما در این میان نقش مهمتری دارند.

امام جمعه موقت گالیکش هم با اشاره به پیام روز گذشته رهبر معظم انقلاب گفت : در جامعه بسیارند کسانی که ظاهر بسیجی ندارند ولی با تفکر بسیجی برای تعالی اسلام و نظام تلاش می کنند.

امام جمعه خان ببین هم گفت : جوانی جمعیت موضوع مهم و مورد تاکید رهبر معظام انقلاب است که باید از سوی مردم و مسئولان مورد توجه قرار گیرد.