کوروش علیانی (نویسنده) گفت:رضا امیرخانی در کنار ویژگی‌های شخصیتی و ادبی، دنیایی از محبت و صداقت داشت.

کوروش علیانی، نویسنده، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، با تسلیت درگذشت رضا امیرخانی، افزود: امیرخانی نویسنده‌ای خلاق بود که همواره مسیرهای تازه را تجربه می کرد.

وی با اشاره به روحیه ایده‌پرداز امیرخانی گفت: رضا به یک شیوه ثابت پایبند نبود؛ هر روز ایده‌ای تازه داشت و با ابتکار‌های جدید، مسیر‌های متفاوتی را تجربه می‌کرد. همین روحیه باعث می‌شد بحث‌های مختلفی میان ما شکل بگیرد.

این نویسنده، محبت عمیق را از شاخص‌ترین ویژگی‌های شخصیتی امیرخانی دانست و افزود: رضا یک دنیا محبت در وجودش داشت؛ ویژگی‌ای که نه‌تنها در روابط شخصی، بلکه در آثارش نیز دیده می‌شد.

علیانی صداقت و صراحت را از دیگر ویژگی‌های امیرخانی برشمرد و گفت: او اگر چیزی را درست نمی‌دانست، صریح و بی‌تعارف بیان می‌کرد و در بیان باورهایش تعارف نداشت.

رضاامیرخانی نویسنده ، از برندگان جایزه جلال آل احمد بود .

او سال گذشته حین پرواز پاراگلایدر دچار سانحه شد و بعد از یک سال ، دوم آذرماه امسال از دنیا رفت .



