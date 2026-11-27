کوروش علیانی:
رضا امیرخانی؛ نویسندهای خلاق با دنیایی از محبت و صداقت بود
کوروش علیانی(نویسنده)، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی و ادبی رضا امیرخانی، خلاقیت، نوآوری، محبت و صداقت را از شاخصترین ویژگیهای این نویسنده دانست.
کوروش علیانی، نویسنده، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، با تسلیت درگذشت رضا امیرخانی، افزود: امیرخانی بهعنوان نویسندهای خلاق، نوآور و همواره در حال تجربه مسیرهای تازه بود.
وی با اشاره به روحیه ایدهپرداز امیرخانی گفت: رضا به یک شیوه و فرمول ثابت پایبند نبود؛ هر روز ایدهای تازه داشت و با ابتکارهای جدید، مسیرهای متفاوتی را تجربه میکرد. همین روحیه باعث میشد گفتوگوها و بحثهای مختلفی میان ما شکل بگیرد.
این نویسنده، محبت عمیق را از شاخصترین ویژگیهای شخصیتی امیرخانی دانست و افزود: رضا یک دنیا محبت در وجودش داشت؛ ویژگیای که نهتنها در روابط شخصی، بلکه در آثارش نیز دیده میشد.
علیانی صداقت و صراحت را از دیگر ویژگیهای امیرخانی برشمرد و گفت: او اگر چیزی را درست نمیدانست، صریح و بیتعارف بیان میکرد و در بیان باورهایش اهل ملاحظهکاری نبود.
رضاامیرخانی نویسنده نامدار کشورمان پس از یکسال کما دوم آذرماه به دیار باقی شتافت و امروز در قطعه ۵۱ بهشت زهرا آ رام گرفت.