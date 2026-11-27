کوروش علیانی(نویسنده)، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی و ادبی رضا امیرخانی، خلاقیت، نوآوری، محبت و صداقت را از شاخص‌ترین ویژگی‌های این نویسنده دانست.

کوروش علیانی، نویسنده، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، با تسلیت درگذشت رضا امیرخانی، افزود: امیرخانی به‌عنوان نویسنده‌ای خلاق، نوآور و همواره در حال تجربه مسیر‌های تازه بود.

وی با اشاره به روحیه ایده‌پرداز امیرخانی گفت: رضا به یک شیوه و فرمول ثابت پایبند نبود؛ هر روز ایده‌ای تازه داشت و با ابتکار‌های جدید، مسیر‌های متفاوتی را تجربه می‌کرد. همین روحیه باعث می‌شد گفت‌و‌گو‌ها و بحث‌های مختلفی میان ما شکل بگیرد.

این نویسنده، محبت عمیق را از شاخص‌ترین ویژگی‌های شخصیتی امیرخانی دانست و افزود: رضا یک دنیا محبت در وجودش داشت؛ ویژگی‌ای که نه‌تنها در روابط شخصی، بلکه در آثارش نیز دیده می‌شد.

علیانی صداقت و صراحت را از دیگر ویژگی‌های امیرخانی برشمرد و گفت: او اگر چیزی را درست نمی‌دانست، صریح و بی‌تعارف بیان می‌کرد و در بیان باورهایش اهل ملاحظه‌کاری نبود.

رضاامیرخانی نویسنده نامدار کشورمان پس از یکسال کما دوم آذرماه به دیار باقی شتافت و امروز در قطعه ۵۱ بهشت زهرا آ رام گرفت.