به گزارش خبرگزاری صدا و سیما , مرکز البرز، دکتر مهدوی گفت: حادثه تصادف دو خودروی سواری ون و پراید در پنج کیلومتری عوارضی قطعه یک، در مسیر قزوین و لاین شرقی اتوبان غدیر رخ داد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، هفت دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۱۵ نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل به صورت سرپایی درمان شد و ۱۴ نفر دیگر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز با اشاره به حضور بازیکنان لیگ دسته دوم والیبال نشسته در ون حادثه‌دیده، که از قم به سمت مراغه در حرکت بوده است، گفت: کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی اولیه، عملیات انتقال آنان را با هماهنگی مرکز پیام انجام دادند.

دکتر مهدوی در پایان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی ایمن برای پیشگیری از حوادث رانندگی تأکید کرد.