رقابت‌های لیگ دسته دوم والیبال نشسته باشگاه‌های کشور به میزبانی قم و با صعود تیم‌های لرستان و قم به لیگ دسته اول به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رقابت‌های لیگ دسته دوم والیبال نشسته باشگاه‌های کشور بعد از دو روز رقابت بین چهار تیم قم، همدان، لرستان و مراغه در سالن ورزشی شهید علم‌الهدی به پایان رسید.

در این رقابت‌ها تیم لرستان با سه پیروزی متوالی، عملکردی موفق در این مرحله به نمایش گذاشت و بدون شکست به کار خود پایان داد. تیم قم نیز پس از کسب دو پیروزی مقابل همدان و مراغه و پذیرش شکست برابر لرستان، با شایستگی در جمع تیم‌های صعودکننده به لیگ دسته اول قرار گرفت.

