۱۲ بنای تاریخی در کردستان با هدف حفظ هویت معماری و رونق گردشگری مجوز احیا و تغییر کاربری دریافت کرده‌اند, طرحی که بناهای تاریخی را دوباره به چرخه زندگی بازمی‌گرداند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امینیان کارشناس میراث تاریخی کردستان با تأکید بر رعایت ضوابط مرمت گفت: تغییر کاربری باید به‌گونه‌ای انجام شود که اصالت بناها حفظ شود و الحاقات جدید نیز بازگشت‌پذیر باشند.

تبدیل خانه آزموده اردلان به هتل بوتیک دیاکو و خانه ملک‌التجار به مرکز تئاتر دکتر قطب‌الدین صادقی، از جمله این طرح‌هاست.

احیای عمارت آیت‌الله مردوخ و خانه ملامباشی نیز در دست اقدام است.

طرح‌هایی برای نجات میراث تاریخی و رونق گردشگری کردستان است.