تیم بسکتبال جزیره قشم در هفته نخست رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال آقایان، با نتیجه ۹۴ بر ۶۶ مقابل فولاد مبارکه سپاهان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم جزیره قشم در این دیدار با ارائه نمایشی برتر، موفق شد با اختلاف ۲۸ امتیاز حریف خود را شکست دهد و لیگ را با پیروزی آغاز کند.

در این مسابقه، جزیره قشم در کوارتر نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۰ به برتری رسید. در کوارتر دوم، سپاهان با نتیجه ۲۲ بر ۱۸ پیروز شد، اما نماینده قشم در کوارتر سوم با نتیجه ۳۰ بر ۱۴ اختلاف امتیاز را افزایش داد.

در کوارتر چهارم نیز دو تیم رقابت نزدیکی داشتند و جزیره قشم با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ به برتری رسید تا در نهایت این مسابقه با نتیجه ۹۴ بر ۶۶ به سود نماینده قشم به پایان برسد.