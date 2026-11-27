\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f2\u06f0\u06f0 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0634\u0627\u0631 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u0642\u0628\u0627\u0644\u06cc\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n