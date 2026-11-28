در بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی قوم بزرگ لُر در تهران، از سید شهریار گنجی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، به پاس نقش‌آفرینی شبکه دنا در خلق و روایت حماسه تاریخی «برنوبدستان» و تولید مستندی فاخر با همین عنوان، در جشنواره «بلوط» استان‌های زاگرس‌نشین تجلیل شد.

تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد به خاطر روایت و خلق حماسه برنوبدستان

تقدیر از مدیر کل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد به خاطر روایت و خلق حماسه برنوبدستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد، در بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی قوم بزرگ لُر در تهران، از سید شهریار گنجی، مدیرکل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد، به پاس نقش‌آفرینی شبکه دنا در خلق و روایت حماسه تاریخی «برنوبدستان» و تولید مستندی فاخر با همین عنوان، در جشنواره «بلوط» استان‌های زاگرس‌نشین تجلیل شد.