به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار حجت‌الاسلام عابدی رئیس دیوان عدالت اداری کشور و حجت‌الاسلام سعدی رئیس امور جذب و گزینش قوه قضائیه گفت: استفاده از هوش مصنوعی بومی سازی شده، قوه قضائیه را در همه زمینه‌ها متحول می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت رسیدگی به معیشت قضات گفت: طبق دستور حضرت علی (علیه‌السلام) در عهدنامه مالک‌اشتر، باید بحث معیشت قضات اصلاح شود.