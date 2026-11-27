مسابقات قهرمانی چندرشته‌ ای ورزش بسیج خراسان رضوی در سه رشته آمادگی جسمانی، تنیس و فوتبال‌ دستی و در سه رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان رضوی، مدیر ورزش قهرمانی بسیج سپاه امام رضا (ع)، گفت: مسابقات قهرمانی چندرشته‌ ای ورزش بسیج استان در ادامه مراحل رقابت‌ های پایگاهی و حوزه‌ ای و با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی بسیجیان برگزار شد.

سرهنگ پاسدار احسان سبزی افزود: ورزشکاران در سه رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۲۰ سال و ۲۱ تا ۲۳ سال رقابت می‌ کنند و در مجموع، ۲۷ نفر از برگزیدگان سه رشته ورزشی آمادگی جسمانی، تنیس و فوتبال‌ دستی برای حضور در مسابقات کشوری بسیج انتخاب خواهند شد.

وی ادامه داد: مسابقات کشوری بسیج در دهه مبارک فجر برگزار می‌ شود و پیش از اعزام، با برگزاری رقابت‌ های تکمیلی میان قهرمانان استان و دیگر ورزشکاران مستعد، بهترین افراد برای حضور در مرحله کشوری انتخاب خواهند شد.