مراسم بزرگداشت و یادبود حجت‌الاسلام غالبی، امام جمعه فقید بخش خضرآباد، با حضور جمعی از مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت و یادبود حجت‌الاسلام غالبی، امام جمعه فقید بخش خضرآباد، با حضور حجت‌الاسلام نجم‌الهدی رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان یزد، نماینده آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار یزد فرماندار شهرستان اشکذر و جمعی از مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم برگزار شد

جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به خدمات ارزنده و ۴۴ سال تلاش صادقانه امام جمعه فقید بخش خضرآباد، ساده‌زیستی، مردمی بودن و پیگیری مداوم و مستمر برای رفع مشکلات مردم را از ویژگی‌های برجسته آن مرحوم برشمرد.

وی افزود: امام جمعه فقید بخش خضرآباد در طول سال‌های خدمت خود همواره دغدغه‌مند مسائل و مشکلات مردم، به‌ویژه ساکنان روستا‌های محروم بود و با حضور مستمر در میان مردم و مسئولان، برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی اهالی تلاش می‌کرد.

حجت‌الاسلام نجم‌الهدی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان یزد نیز در این مراسم، با قرائت پیام حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، به مناسبت ارتحال حجت‌الاسلام غالبی قرائت کرد.

حجت الاسلام حاج شیخ علی اکبری در این پیام بابیان سوابق مبارزاتی مرحوم حجت الاسلام غالبی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، از وی به‌عنوان یکی از یاران شهید آیت‌الله صدوقی یاد کرد و گفت: حجت‌الاسلام غالبی در دوران دفاع مقدس نیز از پیشتازان عرصه جهاد و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی بود.

وی در ادامه آن مرحوم را شخصیتی عالم، مجاهد، به‌روز و دغدغه‌مند دانست که همواره پیگیر مشکلات مردم و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز منطقه در حوزه‌های بهداشت و درمان، آموزش، جاده و مخابرات بود.