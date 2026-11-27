تیم والیبال استقلال بجنورد با پیروزی سه بر صفر مقابل پدیده همدان در هفته ششم لیگ دسته یک والیبال مردان کشور، به ناکامی‌های خانگی خود پایان داد و نخستین برد این فصل در خانه را جشن گرفت.

پیروزی سه بر صفر تیم والیبال استقلال بجنورد مقابل پدیده همدان

پیروزی سه بر صفر تیم والیبال استقلال بجنورد مقابل پدیده همدان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، دیدار استقلال بجنورد و پدیده همدان عصر امروز جمعه ۶ آذرماه در سالن ۱۲۰۰ نفره مجموعه ورزشی شهید علیدخت برگزار شد.

بازیکنان استقلال در این مسابقه اگرچه در ست نخست رقابت نزدیکی با حریف داشتند، اما در لحظات حساس عملکرد بهتری نشان دادند و با نتیجه ۲۶ بر ۲۴ به برتری رسیدند. نماینده خراسان‌شمالی در دو ست بعدی نیز توانست برتری خود را حفظ کند و هر دو ست را با نتیجه مشابه ۲۵ بر ۲۲ به سود خود پایان دهد تا بدون واگذاری حتی یک ست، سه امتیاز این مسابقه را کسب کند. نتایج نزدیک ست‌ها نشان می‌دهد که پدیده همدان حریف دست‌وپا بسته‌ای برای استقلال نبود، اما تیم میزبان در امتیاز‌های سرنوشت‌ساز تمرکز بیشتری داشت و توانست از فرصت‌های خود بهتر استفاده کند.

لیگ دسته یک والیبال کشور به نیمه نخست مرحله مقدماتی رسیده و برای تیم‌هایی که سودای صعود به لیگ برتر را در سر دارند، هر مسابقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

استقلال بجنورد نیز در چنین شرایطی، پس از پیروزی هفته گذشته مقابل رعد پدافند، فرصت میزبانی از پدیده همدان را به دست آورد تا با تکیه بر امتیاز میزبانی، روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

پیروزی مقابل پدیده همدان در شرایطی به دست آمد که استقلال بجنورد هفته گذشته نیز برابر رعد پدافند به برتری رسیده بود و ثبت دو پیروزی متوالی می‌تواند از نظر روحی و فنی شرایط مناسبی برای نماینده خراسان‌شمالی در ادامه مسابقات ایجاد کند.

استقلال بجنورد تاکنون پنج مسابقه در لیگ دسته یک انجام داده که حاصل آن سه پیروزی و ۲ شکست بوده است.