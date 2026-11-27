مجمع جهانی قلم هم‌زمان با هفته کتاب، از نویسندگان، مؤلفان، مترجمان، پژوهشگران و تمامی فعالان عرصه اندیشه و قلم برای پیوستن به این مجمع و مشارکت در گسترش هم‌افزایی فرهنگی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، مجمع جهانی قلم هم‌زمان با هفته کتاب، از نویسندگان، مؤلفان، مترجمان، پژوهشگران و تمامی فعالان عرصه اندیشه و قلم برای پیوستن به این مجمع و مشارکت در گسترش هم‌افزایی فرهنگی و ادبی در سطح ملی و جهانی دعوت کرد.

این مجمع با انتشار فراخوانی با عنوان «هم‌پیمانی؛ از قلم فردی تا رسالت جهانی»، بر ضرورت اتحاد و همگرایی اهالی قلم، حمایت از حقوق اندیشمندان، پاسداشت میراث فکری بشریت و ارتقای جایگاه نویسندگی و آفرینش‌های ادبی در عرصه بین‌المللی تأکید کرد.

در بخشی از این فراخوان آمده است: قلم همواره نماد حقیقت‌جویی، آگاهی‌بخشی و صیانت از ارزش‌های انسانی بوده و نویسندگان، مؤلفان و مترجمان، فراتر از یک حرفه، سفیران آگاهی و نگاهبانان دانش در جهان به شمار می‌روند.

مجمع جهانی قلم با تأکید بر اینکه عضویت در این مجموعه صرفاً پیوستن به یک تشکل نیست، بلکه پذیرش رسالتی مشترک برای پاسداری از میراث فکری و فرهنگی بشریت است، از تمامی علاقه‌مندان و فعالان حوزه قلم دعوت کرده است با حضور و مشارکت خود در این حرکت فرهنگی و جهانی سهیم شوند.

بر اساس اعلام این مجمع، علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری امور عضویت، از طریق نمایندگان و مسئولان دفاتر استانی به شرح زیر اقدام کنند:

نمایندگان و مسئولان دفاتر استانی مجمع جهانی قلم:

۱. اصفهان: دکتر آزاده جهان‌احمدی

۲. بوشهر: مصعب یحیایی

۳. خراسان رضوی: مریم عرفانیان

۴. دفتر مرکزی تهران: هاجر پورواجد

۵. زنجان: ناصر فرزین

۶. فارس: دکتر پروانه نجاتی

۷. مازندران: ابراهیم باقری حمیدآبادی

۸. یزد: حجت‌الاسلام مظفر سالاری

راه‌های ارتباطی با مجمع جهانی قلم:

پست الکترونیک:

globalpenforum@gmail.com

شماره تماس: ۰۹۱۹۷۷۹۰۱۹۳

پیام‌رسان‌های ایتا و بله

مجمع جهانی قلم در پایان این فراخوان، با شعار «با قلم، جهان را روشن کنیم»، بر اهمیت همبستگی اهالی اندیشه و قلم و نقش‌آفرینی آنان در گسترش آگاهی، فرهنگ و گفت‌وگوی جهانی تأکید کرده است.