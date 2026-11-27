\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u06f3\u06f6\u0634\u0647\u06cc\u062f \u0642\u0648\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686 \u062f\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u062c\u0631 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u06af\u0646\u0628\u062f\u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n