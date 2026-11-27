میز خدمت ورزش و جوانان به مناسبت هفته بسیج، پیش از برگزاری آیین عبادی سیاسی نماز جمعه، با حضور معاون اداره کل ورزش رییس ورزش و جوانان شیراز شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: در این میز خدمت رضا افتاده‌نسب، معاون توسعه ورزش اداره کل، حسین طهماسبی، رئیس اداره ورزش و جوانان شیراز و عباس‌نژاد، معاون اداره ورزش و جوانان شیراز حضور داشتند.

در این برنامه، شهروندان و ورزش‌دوستان مسائل، مشکلات و پیشنهادات خود را در حوزه‌های مختلف ورزش همگانی، قهرمانی، باشگاه‌داری و امور جوانان به صورت چهره به چهره با مسئولان مطرح کردند.

این میز خدمت با هدف تکریم ارباب رجوع، تسریع در حل مشکلات، کاهش بروکراسی اداری و ترویج فرهنگ پاسخگویی در میان مدیران برگزار شد تا باگرامیداشت هفته بسیج، گامی عملی در راستای خدمت‌رسانی صادقانه به آحاد جامعه ورزشی برداشته شود.