مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران از قرارگرفتن سامانه «ستاک» در آستانه استقرار خبر داد و گفت: این سامانه با هدف یکپارچه‌سازی فرایند‌های تدارکات و امور کالا، افزایش شفافیت، ارتقای بهره‌وری و تسهیل گردش کار طراحی و توسعه یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید دادوش هاشمی گل‌سفیدی با اشاره به ضرورت بهبود فرایند‌های تدارکات و امور کالا در شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: سامانه ستاک با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش پراکندگی اطلاعات و تسهیل فرایند‌های مرتبط با تدارکات و امور کالا طراحی شده و اکنون در آستانه استقرار قرار دارد.

وی افزود: این سامانه با محوریت مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین کالا، راهبری فنی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و با همکاری و مشارکت معاونت امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران طراحی و توسعه یافته است.

مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه دسترسی منسجم و سریع به اطلاعات از نیاز‌های اصلی حوزه تدارکات و امور کالا به شمار می‌رود، گفت: سامانه ستاک بستری یکپارچه برای ثبت، گردش و پیگیری فرایند‌ها و اطلاعات در این حوزه فراهم می‌کند.

هاشمی گل‌سفیدی افزود: با استقرار این سامانه، دسترسی به اطلاعات مرتبط آسان‌تر می‌شود و امکان تهیه گزارش‌های مدیریتی با سرعت و دقت بیشتری فراهم خواهد شد. همچنین یکپارچگی اطلاعات می‌تواند از پراکندگی داده‌ها و دوباره‌کاری در فرایند‌ها جلوگیری کند.

وی افزایش شفافیت در فرایند‌های تدارکات و امور کالا را از مزیت‌های مهم سامانه ستاک دانست و گفت: یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرایندها، تسهیل گردش کار، بهبود گزارش‌گیری و امکان پیگیری بهتر مراحل مختلف، از قابلیت‌های مهم این سامانه است.

مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران افزود: دسترسی سریع‌تر به اطلاعات و گزارش‌های مدیریتی، زمینه تصمیم‌گیری به‌موقع و مبتنی بر داده را فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود عملکرد واحد‌های مرتبط با تدارکات و امور کالا کمک کند.

هاشمی گل‌سفیدی با اشاره به اهمیت توسعه سامانه‌های یکپارچه در بهبود عملکرد سازمانی گفت: استقرار سامانه ستاک گامی مؤثر در سامان‌دهی و بهبود فرایند‌های تدارکات و امور کالا در شرکت ملی نفت ایران است و زمینه توسعه و هوشمندسازی مستمر این حوزه را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: تداوم این مسیر به همکاری واحد‌های ذی‌ربط و مشارکت کاربران وابسته است و با تعامل و همراهی بخش‌های مختلف، می‌توان ظرفیت‌های سامانه را به‌تدریج توسعه داد و از آن برای ارتقای بهره‌وری و بهبود فرایند‌های کاری بهره گرفت.