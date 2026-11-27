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رقابت های کاراته قهرمانی خراسان رضوی با حضور ۸۴۰ ورزشکار از ۱۵ شهرستان در سالن بهشتی مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان رضوی، مسئول کمیته داوران هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: مسابقات کاراته قهرمانی استان خراسان رضوی در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد و ورزشکاران در رده های سنی و وزن های مختلف برای کسب عنوان قهرمانی و راهیابی به اردوی تیم استان به رقابت پرداختند.
امیررضا دباغ افزود: در این مسابقات، نفرات برتر هر رده سنی انتخاب می شوند تا با حضور در اردوهای زیر نظر مربیان، برای انتخاب تیم استان و حضور در رقابت های ملی آماده شوند.
وی افزود: این مسابقات با حضور ۸۴۰ ورزشکار از ۱۵ شهرستان در دو روز در سالن بهشتی مشهد برگزار شد که روز نخست به رقابت بانوان و روز دوم به مسابقات آقایان اختصاص داشت.
دباغ ادامه داد: به نفرات برتر این رقابت ها مدال و حکم قهرمانی هیئت کاراته استان اهدا می شود.