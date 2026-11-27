به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان رضوی، مسئول کمیته داوران هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: مسابقات کاراته قهرمانی استان خراسان رضوی در دو بخش کاتا و کومیته برگزار شد و ورزشکاران در رده‌ های سنی و وزن‌ های مختلف برای کسب عنوان قهرمانی و راهیابی به اردوی تیم استان به رقابت پرداختند.

امیررضا دباغ افزود: در این مسابقات، نفرات برتر هر رده سنی انتخاب می‌ شوند تا با حضور در اردوهای زیر نظر مربیان، برای انتخاب تیم استان و حضور در رقابت‌ های ملی آماده شوند.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۸۴۰ ورزشکار از ۱۵ شهرستان در دو روز در سالن بهشتی مشهد برگزار شد که روز نخست به رقابت بانوان و روز دوم به مسابقات آقایان اختصاص داشت.

دباغ ادامه داد: به نفرات برتر این رقابت‌ ها مدال و حکم قهرمانی هیئت کاراته استان اهدا می‌ شود.