مردم سمنان به پاس جان فشانی نیروی دریایی در دفاع از مرزهای آبی کشورمان ، دویست و هفتاد و دومین اجتماع شب های اقتدار را به بزرگداشت دریا دلان حافظ امنیت کشور اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مردم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دریادار ناخدا محمدابراهیم همتی فرمانده ناوچه پیکان و همرزمان ایشان که با جان فشانی آنها در عملیات مروارید، رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) ، هفتم آذر ماه را به نام روز نیروی دریایی نامگذاری کردند ؛ به نیروی دریایی ایران خدا قوت گفتند.

مردم با بزرگداشت یاد و خاطره دریایی های شهید در دفاع مقدس دوم و سوم بخصوص ناخداها و ملوانان ناو دنا و با تاکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز اعلام کردند : مرزهای آبی و خاکی کشورمان خط قرمز همه ملت ایران است.