آیت‌الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در دیدار دست اندرکاران همایش «اربعین در مکتب امام شهید» گفت: امروز اربعین یک پیاده‌روی ساده نیست، بلکه یک جریان مهم و اثر گذار در جهان اسلام است که به غیر اسلام نیز تسری پیدا کرده و به جریانی جهانی با پیام مبارزه با ظلم تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و سایر دست‌اندرکاران همایش «اربعین در مکتب امام شهید» با آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اهمیت احیاء منظوفه فکری قائد شهید گفت: امام شهید در بازه زمانی رهبری ایشان خلاصه نمی‌شوند و دوستان و غیردوستان نسبت به زهد، تیزبینی و جامعیت ایشان اعتراف داشتند.

رئیس جامعه مدرسین در پاسخ به این سوال که مراسم اربعین چه خروجی‌هایی دارد؟ اظهار داشت: نسل جوان ما به خاطر شرایط و محیط غبار آلودی که حاکم است، نیاز به تربیت سالمی دارد که وصل به امام معصوم باشد.

وی ظهور را در ادامه بعثت، غدیر و عاشورا عنوان کرد و گفت: اربعین حسینی فرصتی است که می‌توان تربیت نسل‌ها را در پرتو آن برنامه ریزی کرد و نسل جوان را برای عصر ظهور آماده کرد.

امام جمعه قم ادامه داد: نکته دیگری که از اربعین می‌توانیم الهام بگیریم، همدلی و تعاونی است که در اربعین وجود دارد و مردم در عین مشکلاتی که دارند به یکدیگر خدمت می‌کنند.

وی اربعین حسینی را مظهر روح انسانیت توصیف کرد و گفت: اربعین یک زیارت صرف نیست، بلکه جایی است که انسانیت تجلی پیدا می‌کند و کسی به مذهب و القاب و عناوین توجهی نمی‌کند.

آیت الله حسینی بوشهری، اربعین را فرصتی برای آشنایی با آموزه‌های حسینی عنوان کرد و بیان داشت: پیام اربعین، مبارزه با ظلم است. امروز اربعین یک پیاده‌روی ساده نیست، بلکه یک جریان استراتژیک در جهان اسلام است که به غیر اسلام نیز تسری پیدا کرده و نقطه کانونی تحول تاریخی جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین حمید احمدی رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و سایر دست‌اندرکاران همایش «اربعین در مکتب امام شهید» گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری این همایش که نهم اسفند ماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، ارائه کردند.