نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: متعاقب دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین زیرساخت ارتباطی روستا‌های بالای ۲۰ خانوار جمعیت در استان ادامه می‌یابد تا روستا‌های حایز شرایط جمعیتی از ظرفیت اینترنت پرسرعت بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی نیکزاد روز جمعه در آئین بهره برداری از دکل یا سایت ارتباطی روستای شهریور شهرستان اردبیل اظهار کرد: دستور مساعد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر اخیر او به اردبیل صادر شده است.

وی افزود: امروز دکل و زیرساخت ارتباطی روستای شهریور برای پوشش اینترنت این روستا با ۲۹۹ نفر جمعیت در قالب ۹۴ خانوار راه اندازی و افتتاح شد و طبق اذعان مسئولان امر، روستا‌های اطراف را نیز پوشش خواهد داد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل هم در این آئین گفت: خوشبختانه این افتتاح مبارک با هفته ارزشمند بسیج همراه شد و این سایت یا دکل با ارایه خدمات اینترنتی به روستا‌ها مشکل پوشش ارتباطی چند روستا را برطرف خواهد کرد.

قادر سیم زن افزود: برای مراحل مختلف و راه اندازی و افتتاح این پروژه به طور کلی ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

حدود یک هزار و ۱۲ روستای با جمعیت بیش از ۲۰ خانوار در استان اردبیل وجود دارد که باید همه این روستا‌ها زیر پوشش اینترنت نسل چهارم در بستر تلفن همراه قرار بگیرند و در حال حاضر حدود ۱۴۰ روستا به دلیل مسایلی مانند جنگ و کم‌کاری اپراتور‌ها هنوز از این خدمت برخوردار نشده‌اند.