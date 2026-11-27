به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار ابتدا محمدمهدی زارع در دقیقه ۵۸ موفق شد دروازه آلومینیوم را باز کند و پرسپولیس را پیش بیندازد. اما مهران موسوی در دقیقه ۷۰ از روی نقطه پنالتی گل تساوی آلومینیوم را به ثمر رساند تا این دیدار با تقسیم امتیاز دو تیم به پایان برسد.

در هفته پانزدهم این رقابت‌ها، آلومینیوم اراک به مصاف پیکان می‌رود و پرسپولیس تهران نیز با سپاهان دیدار خواهد کرد.