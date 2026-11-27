به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، همزمان با آخرین روز از هفته بسیج و در اجتماعات شبانه مردم شهیدپرور و ولایتمدار شهرستان شیروان" دومین یادواره ۲۰۰ شهید والامقام غرب شهر شیروان" با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی مسئول موزه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) از استان قم و با حضورخانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم شهیدپرور و ولایتمدار دارالمصلین شیروان در میعادگاه همیشگی تجمعات مردمی ، میدان انقلاب اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی مسئول موزه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) در این آیین معنوی گفت: این شهیدان گلگون‌کفن، سرمایه‌های پرافتخار شهر دارالمصلّین شیروان‌اند و مایهءِ عزت و سربلندی مردم این دیار هستند. نام و یاد ۲۰۰ شهید والامقام غرب شیروان همواره در تاریخ پرافتخار این شهرستان جاودانه خواهد ماند و راه پرافتخارشان چراغ هدایت نسل‌های آینده خواهد بود.