معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا از سهم ۱۰ درصدی نیروگاه‌های انشعابی از مجموع نیروگاه‌های خورشیدی در حال بهره‌برداری کشور خبر داد و گفت: با اجرای طرح تجمیع نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس، امکان عرضه برق تولیدی آنها در تابلوی سبز بورس انرژی فراهم شده است.

جعفر محمدنژاد، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی گفت: توسعه این نیروگاه‌ها در کنار نیروگاه‌های بزرگ مقیاس، از اولویت‌های ساتبا است و امکان نصب آنها بر پشت‌بام منازل مسکونی، ساختمان‌های اداری و تجاری و واحد‌های صنعتی وجود دارد.

او افزود:هم اکنون حدود ۱۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی در حال بهره‌برداری کشور از نوع انشعابی هستند که از نیروگاه‌های پنج کیلوواتی پشت‌بامی منازل روستاییان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی تا نیروگاه‌های نصب‌شده در بخش‌های صنعتی، اداری و تجاری را شامل می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، تزریق برق تولیدی در محل مصرف، کاهش تلفات شبکه و افزایش پایداری تأمین برق در شرایط محدودیت شبکه را از مهم‌ترین مزیت‌های نیروگاه‌های انشعابی برشمرد و گفت: این نیروگاه‌ها از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت دارند.

محمدنژاد با اشاره به فراهم شدن امکان تجمیع نیروگاه‌های انشعابی برای عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی افزود: با این سازوکار، سرمایه‌گذاران می‌توانند برق تولیدی خود را با قیمت بالاتر و به‌روزتر در بورس عرضه کنند و برای دریافت مطالبات خود در انتظار فرآیند‌های اداری نمانند.