به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بدمینتون زیر ۱۷ سال پسران قهرمانی کشور با حضور ۱۳۶ بازیکن از ۲۷ استان کشور به میزبانی شیراز برگزار شد و در پایان، نفرات و تیم‌های برتر در دو بخش انفرادی و دونفره مشخص شدند.

در بخش انفرادی، امیرعلی حاتمی از تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد، ماهان مرادی از زنجان در جایگاه دوم ایستاد و امیررضا حریف از تهران و علی‌سینا قدیری از سمنان به‌صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.

در بخش دونفره نیز امیرعلی حاتمی از تهران به همراه متین خواجوی از خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به دست آوردند. امیررضا حریف و امیرعلی مردانه از تهران در جایگاه دوم قرار گرفتند و امیرحسین بهجتی و حسین فتاحی از یزد به همراه سامان ترشرو و آتمین ولی‌پور از مازندران به‌صورت مشترک مقام سوم را کسب کردند.