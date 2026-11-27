به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش دونفره تور جهانی تنیس جوانان، آیریک عابدین زاده به همراه هم‌تیمی خود از ترکیه ۶ بر یک و ۶ بر ۲ تیمی از ایتالیا را شکست دادند و به فینال رسیدند. آنها در فینال تنیسور‌هایی از هلند را پیش رو خواهند داشت.

تنیسور جوان کشورمان در بخش انفرادی نیز در یک بازی نزدیک با نتایج ۷ بر ۶، ۵ بر ۷ و ۴ بر ۶ مغلوب الساندرو فرونزا از ایتالیا شد تا شانس حضور در فینال را از دست بدهد. در این بخش تنیسور‌هایی از ایتالیا و هلند به فینال رسیدند.