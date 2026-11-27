رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: واحدهای پرورش طیور دارای گله ی فعال که تجهیزات گرمایشی آن‌ها صرفاً با گاز طبیعی کار می‌کند، باید با ارائه ی درخواست کتبی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه و هماهنگی با اتحادیه مرغداران گوشتی استان، نسبت به دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی خود اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی واحدهای متقاضی جوجه‌ریزی و پولت‌ریزی پیش از آغاز دوره پرورش، بیان کرد: واحدهای مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی متقاضی جوجه‌ریزی و واحدهای مرغ تخم‌گذار پیش از پولت‌ریزی، در صورت برخورداری از تجهیزات گرمایشی تک‌سوز گازسوز، باید پیش از شروع دوره پرورش نسبت به دوگانه‌سوز کردن تجهیزات خود اقدام کنند.

صیادی افزود: واحدهایی که هم‌اکنون از تجهیزات گرمایشی دوگانه‌سوز برخوردار هستند باید با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، نسبت به پیگیری و تأمین سوخت جایگزین، به‌ویژه گازوئیل، به میزان مورد نیاز برای حداقل یک ماه مصرف اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت پیش‌بینی زیرساخت‌های ذخیره سوخت در واحدهای پرورش طیور استان گفت: واحدهایی که قصد جوجه‌ریزی و ادامه فعالیت تولیدی دارند و بدون مخزن ذخیره گازوئیل هستند، باید هم‌زمان با دوگانه‌سوز کردن تجهیزات گرمایشی، نسبت به تهیه و نصب مخزن یا تانکر ذخیره سوخت متناسب با مصرف یک ماه خود اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: با توجه به احتمال محدودیت یا قطع گاز در فصل سرد سال، آماده‌سازی تجهیزات گرمایشی و تأمین سوخت جایگزین باید پیش از بروز شرایط بحرانی انجام شود؛ چراکه هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند موجب اختلال در گرمایش سالن‌ها، تهدید سلامت گله و وارد آمدن خسارت به واحدهای تولیدی شود.

صیادی همچنین از مرغداران و بهره‌برداران استان خواست این موضوع را با قید فوریت در دستور کار قرار داده و بدون تأخیر نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه اقدام کنند.