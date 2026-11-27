آتش نشانان مشهدی با مهار آتش سوزی در یک انبار ضایعات در خیابان شهید آیت الله رئیسی، یک مادر و کودک را که در میان شعله های آتش و دود گرفتار شده بودند؛ نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: آتش سوزی صبح امروز در یک کارگاه واقع در خیابان شهید آیت الله رئیسی و در مجاورت انبارهای لوازم خانگی و لوازم‌ تحریر رخ داد که با سرعت عمل همکاران ایستگاه‌ های ۱ و ۵۱، از سرایت آتش به اماکن اطراف جلوگیری شد.

سراتشیار معین رضا فرخنده افزود: در این حادثه یک مادر و کودک حبس شده بودند که با سرعت عمل آتش نشانان، نجات یافتند.

وی ادامه داد: در حین نجات کودک از درون شعله های آتش، یکی از آتش نشانان دچار مصدومیت هایی از ناحیه دست و پا شد و به بیمارستان منتقل شد که هم اکنون حال وی مساعد است.

فرخنده با بیان اینکه لکه گیری این حریق در حال انجام است، گفت: ایستگاه‌ های ۱، ۵۱، ۱۰ و ۲۸ در این عملیات حاضر بودند و علت حادثه در دست بررسی است.