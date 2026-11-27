اسلام آباد، میزبان سه روز رقابت قرآنی میان نمایندگان ۳۲ کشور جهان بود؛ دومین دوره مسابقات بین‌المللی تلاوت قرآن کریم در پاکستان، با حضور قاریان از کشور‌های مختلف جهان اسلام، به کار خود پایان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این رویداد بین‌المللی، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های قرآنی کشور‌های مختلف، تبادل تجربیات میان قاریان و ترویج فرهنگ انس با کلام وحی در میان نسل جوان بود.

در مراسم اختتامیه، شخصیت‌های حاضر با تأکید بر اهمیت ترویج آموزه‌های قرآن کریم، بر ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی و تقویت پیوند‌های فرهنگی میان کشور‌های اسلامی تأکید کردند.

دومین دوره مسابقات بین‌المللی تلاوت قرآن کریم در اسلام آباد، بار دیگر نشان داد که کلام وحی، فراتر از مرز‌های جغرافیایی، زبان مشترک امت اسلامی و زمینه‌ساز همگرایی ملت‌های مسلمان است.