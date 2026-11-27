برد خیبر خرم آباد مقابل شمس آذر قزوین
تیم فوتبال خیبر خرمآباد در بازی خارج از خانه، با نتیجه یک بر صفر مقابل شمسآذر قزوین به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛در هفتهی چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال، خیبر خرمآباد امروز جمعه ششم آذر ۱۴۰۵ در ورزشگاه آزادگان قزوین به مصاف تیم فوتبال شمسآذر قزوین رفت که با نتیجه یک بر صفر به سود خیبر پایان یافت.در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران،
تک گل خیبر خرم آباد را امیررضا تیموری در دقیقه ۸۴ به ثمر رساند.
با ثبت این پیروزی، خیبر خرمآباد با ۱۷ امتیاز در ردهی دهم جدول قرار دارد.