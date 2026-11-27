به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین بازی امروز (جمعه) هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های استقلال خوزستان و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری یک بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید. عارف رستمی در دقیقه ۴۳ تنها گل این مسابقه را به ثمر رساند.

قضاوت این دیدار برعهده بیژن حیدری بود و قائم اسلامی‌خواه و حسین صادقی از ملوان را با کارت زرد جریمه کرد. محمد پاپی، بازیکن ملوان، در دقیقه ۵۷ با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

با این نتیجه، ملوان که چهارمین شکست متوالی و هشتمین باخت فصل خود را تجربه کرد، با ۱۰ امتیاز در قعر جدول و رده شانزدهم باقی ماند تا همچنان در مسیر سقوط حرکت کند. مازیار زارع، سرمربی ملوان به دلیل محرومیت از روی سکو‌ها نظاره‌گر بازی بود.

استقلال خوزستان نیز با کسب این پیروزی ۱۴ امتیازی شد.