ورزشکاران استان فارس در رقابت‌های مختلف ملی، از جمله مسابقات قهرمانی رولر اسکی کشور و مسابقات بیلیارد «طهران کاپ»، با کسب مجموعه‌ای از نشان‌های رنگارنگ، عملکردی درخشان از خود نشان دادند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکاران استان فارس در رقابت‌های مختلف ملی، از جمله مسابقات قهرمانی رولر اسکی کشور و مسابقات بیلیارد «طهران کاپ»، با کسب مجموعه‌ای از نشان‌های رنگارنگ، عملکردی درخشان از خود نشان دادند.

در مسابقات قهرمانی کشور رولر اسکی که در یزد برگزار شد، ورزشکاران فارس دو نشان طلا و دو نشان نقره را کسب کردند.

در بخش دختران خردسال، هانا نعمت‌الهی با کسب دو نشان طلای مواد سرعت و استقامت، درخشید.

در بخش پسران نوجوان هم محسن علی‌بابایی دو نشان نقره را به دست آورد. علاوه بر کسب نشان، تیم پسران فارس با کسب ۱۱۹۰ امتیاز، عنوان سوم تیمی کشور را از آن خود کرد.

هم‌زمان در رقابت‌های بیلیارد «طهران کاپ ۲»، بانوان فارس درخشش ویژه‌ای داشتند؛ به‌طوری که تمامی عناوین برتر این مسابقات از آن ورزشکاران استان بود. منصوره نورآباد مطلق با پیروزی در فینال، مقام نخست را کسب کرد؛ زهرا زرین‌حقیقی به مقام دوم و فاطمه حقایقی به مقام سوم رسیدند که این نتیجه نشان‌دهنده قدرت بالای بانوان بیلیاردباز فارس در سطح ملی است.

علاوه بر این موفقیت‌های رقابتی، در حوزه ورزش‌های همگانی نیز با برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهرک قصر قمشه شیراز به مناسبت هفته بسیج، تلاش‌های ویژه‌ای برای ترویج فرهنگ سلامت و نشاط در میان شهروندان صورت گرفت.

در این برنامه که با حضور مسئولان شهری و ورزشی برگزار شد، ایستگاه‌های سنجش سلامت و برنامه‌های تفریحی برای خانواده‌ها اجرا شد.