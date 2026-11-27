امام جمعه شهرستان پردیس با اشاره به تفاوت جایگاه ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی گفت: فاصله ایرانِ وابسته و اشغال‌شده در دوران گذشته تا ایران مستقل و اثرگذار امروز، از تحولات بزرگ تاریخ معاصر است که به برکت انقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه امامین انقلاب رقم خورده است.

اقتدار و استقلال امروز ایران، حاصل ایستادگی ملت و رهبری انقلاب است

اقتدار و استقلال امروز ایران، حاصل ایستادگی ملت و رهبری انقلاب است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان پردیس با اشاره به سابقه اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و برگزاری کنفرانس تهران اظهار کرد: در آن دوران، بیگانگان بدون اراده ملت ایران در کشور حضور داشتند و برای سرنوشت آن تصمیم می‌گرفتند؛ اما امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به استقلال سیاسی و قدرت ملی، به بازیگری اثرگذار در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تلاش دشمنان برای محاصره ایران افزود: محاصره اقتصادی به معنای بن‌بست نیست و راهبرد کشور باید بر تقویت تولید داخلی، توسعه راهگذرهای منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بالا بردن هزینه‌های فشار برای دشمن استوار باشد.

امام جمعه پردیس با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد جهانی تصریح کرد: این آبراه یکی از شریان‌های اصلی انتقال انرژی در جهان است و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در این منطقه می‌تواند بر معادلات اقتصادی و امنیتی جهان تأثیرگذار باشد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به تحولات منطقه و تغییر نظم تک‌قطبی جهان خاطرنشان کرد: دستاوردهای میدانی باید با دیپلماسی فعال منطقه‌ای و سازوکارهای سیاسی پایدار همراه شود تا به قدرت و نفوذ راهبردی ماندگار تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ساختار اقتصادی و رفع ناترازی‌های انرژی را ضروری دانست و گفت: حل مشکلات کشور با تصمیم‌های مقطعی و شوک‌های قیمتی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه اصلاح الگوی مصرف، توسعه سوخت پاک، نوسازی خودروهای فرسوده و مقابله با قاچاق سوخت باید با برنامه‌ریزی اصولی و حفظ معیشت مردم دنبال شود.

امام جمعه شهرستان پردیس همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و اختلافات سیاسی در آمریکا اظهار کرد: کسری بودجه، هزینه‌های سنگین نظامی و چالش‌های داخلی، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری ساختاری آمریکاست و قدرت‌نمایی نظامی نمی‌تواند بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی این کشور را پنهان کند.

حجت‌الاسلام حسینی در ادامه، جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن را از ابزارهای اصلی فشار بر ملت ایران دانست و افزود: دشمن با بزرگ‌نمایی مشکلات داخلی و القای بن‌بست، به دنبال تضعیف امید عمومی و عادی‌سازی تسلیم در برابر غرب است؛ در حالی که مقابله با این فضاسازی‌ها نیازمند بیان واقع‌بینانه مشکلات، تقویت تولید داخلی، حفظ انسجام ملی و ایستادگی بر استقلال کشور است.

وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و برخورداری از روحیه مقاومت، اجازه نخواهد داد دشمنان رؤیای بازگشت سلطه و استعمار بر کشور را محقق کنند.