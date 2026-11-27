نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، بسیج را فراتر از یک تشکیلات نظامی و نماد فرهنگ مسئولیت‌پذیری، ایثار و خدمت دانست و تأکید کرد اقتدار جمهوری اسلامی بر ایمان مردم، رهبری و حضور آگاهانه و مسئولانه بسیجیان استوار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته بسیج گفت: بسیج یک فرهنگ و هویت و پشتوانه مردمی اقتدار و پیشرفت کشور است.

وی با بیان اینکه بسیج نماد مسئولیت‌پذیری، ایثار و آمادگی برای خدمت به کشور است، افزود: قدرت جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های جهانی، متکی به ایمان مردم، رهبری، نیرو‌های مسلح و حضور آگاهانه و مسئولانه بسیجیان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های دریایی کشور تأکید کرد و گفت: ایران با برخورداری از مرز‌های گسترده دریایی، جزایر راهبردی و موقعیت جغرافیایی ویژه در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، ظرفیت‌های بزرگی برای تقویت اقتدار ملی و توسعه اقتصادی دارد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تقویت نیروی دریایی ارتش و سپاه، توسعه بنادر و جزایر، سرمایه‌گذاری در صنایع دریایی و افزایش توان حمل‌ونقل و تجارت دریایی را از ضرورت‌های راهبردی کشور دانست و بر اتکا به توان داخلی برای حضور مؤثرتر ایران در آب‌های آزاد و اقیانوس هند تأکید کرد.

امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنانش، تقویت رویکرد مسجد‌محور و محله‌محور در برنامه‌های توسعه‌ای را ضروری دانست و گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت اجتماعی می‌تواند در حل مسائل کشور و تحقق اهداف توسعه‌ای مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز مادر و سالروز ولادت امام خمینی (ره)، این مناسبت‌ها را فرصتی برای پاسداشت جایگاه مادر و بازخوانی نقش زنان در تربیت و تعالی جامعه عنوان کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی جامع برای همه انسان‌ها دانست و افزود: آن بانوی بزرگوار در عرصه مادری، همسرداری، تربیت فرزندان، عبادت، عفاف و دفاع از اسلام، قرآن و ولایت جایگاهی بی‌نظیر دارند و خانواده‌ها باید سیره ایشان را در تربیت نسل آینده مورد توجه قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی در ادامه بر ضرورت شناخت اندیشه‌ها و سیره شخصیت‌هایی همچون شهید مدرس تأکید کرد و گفت: توسل به اولیای الهی و شناخت راه و منش عالمان و بزرگان دین نیز در تقویت ایمان و عبور از دشواری‌های زندگی مؤثر است.