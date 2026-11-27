درخشش ستارگان در آسمان بابل/ ثبت یک شکست دیگر برای تلنت

تیم ستارگان جوان بابل در هفته دوم لیگ برتر زنان موفق به شکست سه بر صفر نماینده خراسان رضوی شد.

تیم ستارگان جوان بابل در یکی از این دیدار‌ها میزبان نام آوران تلنت خراسان رضوی بود که این مسابقه از ساعت ۱۴ در سالن سردار سجودی بابل آغاز شد که این مسابقه سه بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.

ستارگان جوان بابل با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود را در این فصل جشن بگیرند و دومین شکست نام آوران تلنت را رقم بزنند.

برد نفت امیدیه پس از ۲۸۳ روز/ دومین شکست مهرگان

تیم نفت امیدیه پس از ۲۸۳ روز با شکست سه بر صفر مهرگان فارس به پیروزی رسید تا نخستین برد خود در لیگ برتر زنان امسال را تجربه کند.

تیم مهرگان فارس در یکی از دیدار‌های این هفته میهمان نفت امیدیه خوزستان در سالن شهید تندگویان امیدیه بود که این مسابقه سه بر صفر به سود نفتی‌ها به پایان رسید.

آخرین برد نفت در لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۴ بود که در ۲۸ بهمن مقابل مس رفسنجان به دست آمد و بعد از ۲۸۳ روز این تیم مجددا به پیروزی رسید تا نخستین برد خود در این فصل لیگ برتر زنان را به دست آورد و سه امتیازی شود.

مهرگان فارس در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست فصل خود را تجربه کند.