لیگ برتر والیبال بانوان؛ پیروزی آبیهای پایتخت مقابل ماجان مازندران
هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان ایران امروز با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر زنان ایران امروز جمعه (۶ آذر) با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری شد.
تیم استقلال تهران در هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان با شکست ماجان مازندران به دومین پیروزی خود دست یافت.
آبی پوشان پایتخت در یکی از دیدارهای این هفته لیگ برتر زنان در خانه والیبال تهران از تیم ماجان مازندران پذیرایی و این تیم را با شکست سه بر صفر بدرقه کردند تا دومین برد خود را جشن بگیرند.
ماجان در سه ست متوالی این دیدار با امتیازهای ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کرد تا نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.
سپاهان فاتح شهرآورد حساس اصفهان/ نخستین شکست ذوب آهن
تیم فولاد مبارکه سپاهان در هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان در شهرآورد اصفهان موفق به شکست ذوب آهن شد.
سالن مرحوم رهنما در شهر اصفهان میزبان شهرآورد این شهر بود که تیمهای ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان به مصاف یکدیگر رفتند که سپاهان سه بر یک حریف خود را شکست داد تا به دومین برد متوالی دست یابد و ۶ امتیازی شود.
ذوب آهن در ست نخست این دیدار ۲۸ بر ۲۶ به پیروزی رسید، اما در سه ست بعدی با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۶ نتیجه را واگذار کرد تا نخستین شکست فصل خود را تجربه کند.
دومین برد کاراگستر در گرگان رقم خورد/ فیتمو در بازی خانگی مغلوب شد
تیم کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی در هفته دوم لیگ برتر والیبال زنان با شکست سه بر صفر حریف در شهر گرگان به دومین برد متوالی خود دست یافت.
در یکی از دیدارهای این هفته تیم کلینیک فیتمو گلستان در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به میدان رفت و سه بر صفر مغلوب میهمان خود شد.
تیم کاراگستر در این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۳ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا به دومین برد متوالی خود در این فصل از رقابتها دست یابد.
تیم کاراگستر در هفته سوم لیگ برتر زنان در آمل به مصاف ماجان مازندران میرود و کلینیک فیتمو در بازی خانگی میزبان ستارگان جوان بابل است.
درخشش ستارگان در آسمان بابل/ ثبت یک شکست دیگر برای تلنت
تیم ستارگان جوان بابل در هفته دوم لیگ برتر زنان موفق به شکست سه بر صفر نماینده خراسان رضوی شد.
تیم ستارگان جوان بابل در یکی از این دیدارها میزبان نام آوران تلنت خراسان رضوی بود که این مسابقه از ساعت ۱۴ در سالن سردار سجودی بابل آغاز شد که این مسابقه سه بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.
ستارگان جوان بابل با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند تا نخستین برد خود را در این فصل جشن بگیرند و دومین شکست نام آوران تلنت را رقم بزنند.
برد نفت امیدیه پس از ۲۸۳ روز/ دومین شکست مهرگان
تیم نفت امیدیه پس از ۲۸۳ روز با شکست سه بر صفر مهرگان فارس به پیروزی رسید تا نخستین برد خود در لیگ برتر زنان امسال را تجربه کند.
تیم مهرگان فارس در یکی از دیدارهای این هفته میهمان نفت امیدیه خوزستان در سالن شهید تندگویان امیدیه بود که این مسابقه سه بر صفر به سود نفتیها به پایان رسید.
آخرین برد نفت در لیگ برتر زنان سال ۱۴۰۴ بود که در ۲۸ بهمن مقابل مس رفسنجان به دست آمد و بعد از ۲۸۳ روز این تیم مجددا به پیروزی رسید تا نخستین برد خود در این فصل لیگ برتر زنان را به دست آورد و سه امتیازی شود.
مهرگان فارس در این مسابقه در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کرد تا دومین شکست فصل خود را تجربه کند.