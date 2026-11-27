به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان ایران امروز جمعه ۶ آذر با ۶ دیدار در شهرهای تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری شد.
تیمهای کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی، ستارگان جوان بابل، فولاد مبارکه سپاهان، نفت امیدیه، استقلال تهران و شاهین بندرعامری بوشهر در دیدارهای این هفته موفق به شکست حریفان خود شدند.
نتایج کامل به شرح زیر است:
گروه اول:
استقلال تهران ۳ – ماجان مازندران صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶)
کلینیک فیتمو گلستان صفر – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی ۳ (۱۴ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۲۵)
ستارگان جوان بابل ۳ – نامآوران تلنت خراسان رضوی صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸)
گروه دوم:
ذوبآهن اصفهان یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۸ بر ۲۶، ۱۹ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)
نفت امیدیه خوزستان ۳ – مهرگان فارس صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)
پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر – شاهین بندرعامری بوشهر ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۹ بر ۲۵)
جدول دو گروه لیگ برتر زنان در پایان هفته دوم به شکل زیر است که تیمهای کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی و شاهین بندرعامری بوشهر در صدر جدول قرار گرفتند:
گروه اول:
۱. کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی دو برد و ۶ امتیاز
۲. استقلال تهران دو برد و ۶ امتیاز
۳. ستارگان جوان بابل بک برد و سه امتیاز
۴. ماجان مازندران یک برد و سه امتیاز
۵. کلینیک فیتمو گلستان بدون برد و امتیاز
۶. نام آوران تلنت خراسان رضوی بدون برد و امتیاز
گروه دوم:
۱. شاهین بندرعامری بوشهر دو برد و ۶ امتیاز
۲. فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز
۳. ذوبآهن اصفهان یک برد و سه امتیاز
۴. نفت امیدیه خوزستان یک برد و سه امتیاز
۵. پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و امتیاز
۶. مهرگان فارس بدون برد و امتیاز
هفته سوم لیگ برتر زنان جمعه ۱۳ آذر با شش دیدار در شهرهای آمل، مشهد، گرگان، اصفهان، بوشهر و امیدیه پیگیری خواهد شد.