هفته دوم لیگ برتر والیبال بانوان ایران امروز جمعه ۶ آذر با ۶ دیدار در شهر‌های تهران (دو مسابقه)، گرگان، بابل، اصفهان و امیدیه پیگیری شد.

تیم‌های کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی، ستارگان جوان بابل، فولاد مبارکه سپاهان، نفت امیدیه، استقلال تهران و شاهین بندرعامری بوشهر در دیدار‌های این هفته موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج کامل به شرح زیر است:

گروه اول:

استقلال تهران ۳ – ماجان مازندران صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۶)

کلینیک فیتمو گلستان صفر – کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی ۳ (۱۴ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۲۵)

ستارگان جوان بابل ۳ – نام‌آوران تلنت خراسان رضوی صفر (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸)

گروه دوم:

ذوب‌آهن اصفهان یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۸ بر ۲۶، ۱۹ بر ۲۵، ۱۲ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

نفت امیدیه خوزستان ۳ – مهرگان فارس صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)

پدیده صنعت اوج گلپایگان صفر – شاهین بندرعامری بوشهر ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵ و ۹ بر ۲۵)

جدول دو گروه لیگ برتر زنان در پایان هفته دوم به شکل زیر است که تیم‌های کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی و شاهین بندرعامری بوشهر در صدر جدول قرار گرفتند:

گروه اول:

۱. کاراگستر شبستر آذربایجان شرقی دو برد و ۶ امتیاز

۲. استقلال تهران دو برد و ۶ امتیاز

۳. ستارگان جوان بابل بک برد و سه امتیاز

۴. ماجان مازندران یک برد و سه امتیاز

۵. کلینیک فیتمو گلستان بدون برد و امتیاز

۶. نام آوران تلنت خراسان رضوی بدون برد و امتیاز

گروه دوم:

۱. شاهین بندرعامری بوشهر دو برد و ۶ امتیاز

۲. فولاد مبارکه سپاهان دو برد و ۶ امتیاز

۳. ذوب‌آهن اصفهان یک برد و سه امتیاز

۴. نفت امیدیه خوزستان یک برد و سه امتیاز

۵. پدیده صنعت اوج گلپایگان بدون برد و امتیاز

۶. مهرگان فارس بدون برد و امتیاز

هفته سوم لیگ برتر زنان جمعه ۱۳ آذر با شش دیدار در شهر‌های آمل، مشهد، گرگان، اصفهان، بوشهر و امیدیه پیگیری خواهد شد.