به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، آیین تحویل مجوز فعالیت بانک مرکزی به هفت باجه بانکی روستایی پست‌بانک استان، با حضور هادی رجائی‌نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی برگزار شد.

هادی رجائی‌نیا در این مراسم با تأکید بر نقش نظام بانکی در رشد و توسعه اقتصادی گفت : بانک‌ها از ارکان اصلی نظام اقتصادی و واسطه‌های مؤثر در هدایت سرمایه‌های راکد به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد هستند و می‌توانند با تقویت سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز افزایش اشتغال و تحقق توسعه پایدار باشند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تولیدی و اقتصادی خراسان شمالی افزود: تنوع اقلیمی و فرهنگی استان، فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه زنجیره‌های تولید و خلق ارزش افزوده فراهم کرده است که شناسایی و انتخاب صحیح زنجیره‌های ارزش، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و بهره‌مندی از حمایت‌های بانکی متناسب و به‌موقع، نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات استان دارد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی، ایجاد اعتماد متقابل، مشتری‌مداری، حمایت هدفمند از فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین، انضباط مالی در پرداخت‌ها، گردش مناسب منابع و توسعه ابزار‌های نوین بانکی را از الزامات پویایی اقتصاد دانست و گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نیز می‌تواند به تحرک‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و تقویت بستر‌های رشد در استان کمک کند.

رجائی‌نیا با اشاره به جایگاه پست‌بانک در ارائه خدمات مالی به مناطق روستایی و توسعه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: پست‌بانک به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه، با ارائه حمایت‌های متناسب، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در روستا‌ها فراهم کرده است.

وی توسعه شبکه بانکی در مناطق روستایی را گامی مؤثر در تحقق عدالت اجتماعی و توزیع متوازن خدمات دانست و خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این باجه‌ها، امکان دسترسی روستاییان به خدمات بانکی فراهم می‌شود و بخش مهمی از نیاز‌های مالی و بانکی آنان در محل سکونتشان پاسخ داده خواهد شد.

در پایان این مراسم، مجوز فعالیت بانک مرکزی به هفت باجه بانکی روستایی پست‌بانک در روستا‌های کوه‌کمر، قارلق، کلاته‌نقی، حمزانلو، تکمران، بازارقارناس و تازه‌یاب تحویل مدیران این باجه‌ها شد.