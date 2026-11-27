شهردار تهران با تأکید بر نقش بسیج در حفظ انقلاب اسلامی، گفت: بسیجیان با ثبات قدم، اطمینان خاطر، آرامش، مجاهدت و ایستادگی در مسیر الهی حرکت می‌کنند و آینده از آن ملت رشید ایران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی، در آیین تجلیل و تکریم از بسیجیان منطقه یک، با اشاره به ضرورت پاسداری از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، میراث امام کبیر و رهبری، گفت: باید ملت ایران و همه حق‌داران عالم را به‌عنوان امانت‌دار در خدمت قرار دهیم و در مسیر پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی حرکت کنیم.

وی با اشاره به دیدار خود با امام مجتهد شهید در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ و چهار محور از فرمایشات ایشان، افزود: نخستین فراز از این فرمایشات درباره بسیج و بسیجی بودن بود. ایشان فرمودند بسیجی هم دنیا دارد و هم آخرت؛ ممکن است دنیای بسیجی با موفقیت‌های ظاهری همراه نباشد، اما دنیای بسیجی، ثبات قدم، اطمینان خاطر و آرامش است.

زاکانی ادامه داد: ایشان درباره آخرت بسیجی فرمودند که آخرت بسیجی همه چیز است و این جمله را دو بار تکرار کردند. این مهم‌ترین نکته‌ای بود که به بنده فرمودند و مدال افتخاری برای جمع حاضر است که بسیجی هستند؛ چراکه بسیجیان هم در دنیا موفق‌اند و هم در آخرت، به فضل الهی.

شهردار تهران با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده، گفت: در این آیه خداوند اهل ایمان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید اگر از دین خود بازگردید، قومی را جایگزین می‌کند که چهار خصوصیت داشته باشند. به اعتقاد من، این ویژگی‌ها همان خصوصیات بسیجیان است.

وی با بیان اینکه نخستین ویژگی این افراد محبت به خداوند است، تصریح کرد: بسیجی خدا را دوست دارد. ویژگی دوم، محبت و تواضع در برابر مؤمنان و در مقابل، ایستادگی در برابر اهل کفر است. بسیجی اهل استقامت، بزرگی و عظمت است.

زاکانی سومین ویژگی را مجاهدت در راه خدا دانست و افزود: بسیجی مجاهد است و نمی‌نشیند؛ هر روز عرصه و صحنه‌ای برای تلاش و مجاهدت او وجود دارد. ویژگی دیگر این است که از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراس ندارد و در مسیر حق، با قدرت حرکت می‌کند.

شهردار تهران با بیان اینکه امروز شاکر خداوند هستیم که توفیق بسیجی بودن را به ما عطا کرده است، گفت: شاکر خداوند بزرگ و اهل‌بیت علیهم‌السلام هستیم که این میراث‌های گران‌بها را برای ما قرار دادند. به فضل الهی، حرکت ما تا امروز ادامه داشته و ان‌شاءالله در آینده نیز پرافتخارتر خواهد بود و حاصل این حرکت، پذیرش الهی است.

وی با اشاره به فرمایش امام شهید درباره تقابل با آمریکا، افزود: در همان قاعده‌ای که امام شهید ما فرمودند، به لطف الهی تا این لحظه در جنگ با آمریکا پیروز هستیم و استمرار این پیروزی نیز وعده خداوند است؛ مشروط بر اینکه در مختصات درست خط بایستیم.

زاکانی وحدت و انسجام، قیام و حضور در میدان و تبعیت از رهبری و امام جامعه را از الزامات حرکت در مسیر درست عنوان کرد و افزود: تمام این خصوصیات به حمدالله در بسیجیان و مردم عزیز ایران وجود دارد. قطعاً آینده از آن ملت رشید ایران است و امروز دشمن در سراشیبی سقوط قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت قدرشناسی از افتخار بسیجی بودن، گفت: تلاش کنیم این افتخاری که نصیب ما شده است را قدر بدانیم و با همه توان، دیگران را نیز در این مسیر قرار دهیم.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به دیدار خود با امام شهید در سال ۱۳۸۱ در اصفهان و در جریان یک رزمایش، خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند ما دو نوع بسیجی داریم؛ کسانی که تفکر بسیجی دارند، اما در مجموعه سازمان بسیج نیستند و بسیجیان سازمانی. بسیجیان سازمانی مانند لوکوموتیو و پیشران این قطار هستند و سایر افرادی که تفکر بسیجی دارند، عناصر دیگر این قطار در حال حرکت را تشکیل می‌دهند.

زاکانی خطاب به بسیجیان حاضر در مراسم گفت: از این رو، مأموریت و مسئولیت شما عزیزان تشدید شده است و تلاش‌های کوچک شما نیز ان‌شاءالله برکت، خیرات مضاعف و چندین برابر خواهد داشت.

وی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در جمع بسیجیان منطقه یک، ابراز امیدواری کرد: همه ما در این مسیر توفیقات بزرگ و گام‌های بلندی برداریم تا در نهایت مهر رضایت آقا و حضرت حجت بن الحسن عسکری (عج) و رضایت رهبری نصیبمان شود.