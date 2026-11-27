در این بسته خبری، اخبار کوتاه از شهرستان‌های خراسان رضوی آمده است. این بسته تا پایان امروز جمعه ۶ آذر ۱۴۰۵ به روزرسانی می‌شود.

برگزاری پویش نهال‌کاری به مناسبت هفته بسیج در شهر نقاب

پویش نهال کاری با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهرستان جوین و شهرداری نقاب ۲۵۰ اصله نهال توت در مساحتی به وسعت ۲۵۰۰ مترمربع غرس شد.

نجات جان قوچ وحشی توسط همیاران محیط زیست در تایباد

یوسف اربابی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تایباد گفت: همیاران محیط زیست در ارتفاعات روستای شیزَن، از توابع بخش میان‌ولایت این شهرستان، جان یک راس قوچ وحشی بیمار را نجات دادند. این گونه ارزشمند حیات وحش از ناحیه سر دچار آسیب شده بود که بلافاصله به منظور تیمار و درمان به مرکز نگهداری گونه‌های شاخص جانوری در شهرستان خواف منتقل شد.