به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ امروز جمعه از هفته چهاردهم لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه امام خمینی شهر اراک برگزار شد که با تساوی یک - یک به پایان رسید. محمدمهدی زارع (۵۷) برای پرسپولیس و مهران موسوی (۷۰) برای آلومینیوم گلزنی کردند.

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، محمود مطلق زاده، سید مهران موسوی، سید مهدی مهدوی، ساسان جعفری کیا، امیرحسین امانی پور، علی وطن دوست، شروین بزرگ

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمدمهدی زارع، حسین ابرقویی، محمد خدابنده‌لو، پویا پورعلی، محمدمهدی محبی، محمد عمری، تیوی بیفوما و پوریا شهرآبادی