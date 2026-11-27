کارشناس هواشناسی لرستان از فردا شنبه هفتم تا روز پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۵ برای آسمان استان افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان گفت:بر اساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی،از فردا شنبه هفتم تا روز پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۵ برای آسمان استان افزایش پوشش ابر ،افزایش سرعت وزش باد و گاهی تا بازه ی قابل ملاحظه پیش بینی می شود.
کبری غفوری نژاد افزود: همچنین از روز دوشنبه نهم آذر ۱۴۰۵ سامانه ی بارشی وارد جو استان می شودو در صورت تثبیت شرایط و وقوع پدیدههای پیشبینیشده،هشدارهای هواشناسی صادر خواهد شد.