مراسم یادواره «شهید کاظم فلاحی»، با حضور پرشور خانواده‌های شهدا و مردم منطقه در شبستان امامزاده علی‌صالح بخش صالح‌آباد مهران؛ به یاد این مجاهد والامقام، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شبستان امامزاده علی‌صالح در بخش صالح‌آباد مهران؛ امروز شاهد تجدید میثاق با خون‌های پاکی بود که در طلب رضای معشوق و دفاع از میهن ریخته شده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در این مراسم؛ به بازخوانی رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های شهید کاظم فلاحی پرداخت.

سردار سیدصادق حسینی با اشاره به نقش محوری شهدا در حفظ امنیت مرز‌های میهن، افزود: ایثارگری‌های شهدا، سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نسل‌های آینده و ضامن پایداری انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت حفظ روحیه جهادی در میان نیرو‌های حافظ امنیت، تأکید کرد: راه شهدا، راهی است که همواره هدایت‌گر جامعه خواهد بود.

این شهید والامقام در سلیمانیه عراق و پس از درگیری با مزدوران بعثی در دوازدهم اسفندماه ۱۳۶۴ به درجه رفیع شهادت رسید.

مزار این شهید در زادگاهش، بخش صالح آباد قرار دارد.