امام جمعه مشهد گفت: اگر وزرا و دستگاه‌های اجرایی همه برنامه‌ها را با هماهنگی پیش ببرند و برای اداره کشور به بهترین شکل برنامه‌ریزی و اقدام کنند، مشکل حل می‌شود. مشکل سفره مردم، مسئله‌ای نیست که قابل حل نباشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امروز در خطبه‌های نمازجمعه مشهد مقدس که در جوار بارگاه منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: امروز در شرایط مبارزاتی ما با دشمن ناپاک، آنچه باعث شده است دشمن استکباری ما در اطراف تنگه هرمز و در خلیج فارس زمین‌گیر شود و به زانو درآید، نیروی قهرمان دریایی است.

وی افزود: رزمندگان دلاور، غیور و قهرمان نیروی دریایی ما، در کنار نیروی هوافضا، بزرگ‌ترین محور اقتدار ما در خلیج فارس و با اشاره به نقش‌آفرینی رزمندگان نیروی دریایی در عرصه مقابله با دشمن تصریح کرد: وجود مقدس این عزیزان در این عرصه رزمندگی، جلوه‌ای از عظمت و قهرمانی نظام و دلاوران غیوری است که جان خود را فدای این نظام کرده‌اند و این عظمت در برابر چشمان جهانیان به نمایش درآمده است.

امام جمعه مشهد با قدردانی از رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و خدمات آنان در عرصه دفاع از کشور تجلیل کرد و ادامه داد: مردم ما چشمشان به این نیروی قهرمان روشن است و با اقتدار، دلاوری، غیرت و مردانگی‌های نیروی دریایی ارتش و همه رزمندگان عزیزمان در سپاه پاسداران در خلیج فارس، عظمت ملت و عظمت نظام بر دشمن تحمیل شده است.

آیت الله علم الهدی گفت: دشمن با وجود همه ادعاهای خود، در مقابل این اقتدار به زانو درآمده است و ما به این عزیزان افتخار می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به سفر استانی سه روزه رئیس جمهور به خراسان رضوی، با بیان اینکه سفر رئیس‌جمهور به این شهر و استان با برکات و دستاوردهایی برای مردم همراه بود، افزود: بنده نیز خدمت ایشان رسیدم و برای توضیح مطالبی که هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کرده بودم، با ایشان دیدار کردم و به‌صورت اجمالی مطالب را عرض کردم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: در این دیدار، از زحمات و خدمات دولت، به‌ویژه رئیس‌جمهور، در زمینه مدیریت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم قدردانی کردم؛ چراکه در طول هفت تا هشت ماه دوران جنگ، کشور ما دچار قحطی و کمبود اجناس نشد.

آیت الله علم الهدی با اشاره به وضعیت تأمین کالا در برخی کشورهای جهان، افزود: مشاهده کردید که در دیگر کشورهای دنیا، وقتی شرایط خاصی پیش می‌آید، مردم چگونه به فروشگاه‌ها هجوم می‌برند و فروشگاه‌ها را تخلیه می‌کنند و اجناس را می‌برند و در تأمین نیازهای خود نیز دچار تنگنا می‌شوند؛ اما در این هفت تا هشت ماه، حرکت غیرمتعارفی از سوی مردم ما نسبت به تهیه اجناس مورد نیاز به وجود نیامد، زیرا کمبود کالا وجود نداشت.

وی ادامه داد: همین مدیریت برای جلوگیری از کمبود اجناس و بروز قحطی، ارزشمند است و بر بنده لازم بود از مدیریت دولت در حفظ وضعیت تأمین کالاها و پیشگیری از کمبود و قحطی تشکر کنم.

ضرورت مدیریت گرانی و کاهش فشار معیشتی بر مردم

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به مطالب مطرح‌شده در خطبه‌های هفته گذشته و انتقال این مسائل به رئیس‌جمهور، گفت: در مسئله نگرانی مردم درباره معیشت، این نکته را عرض کردم که وقتی دولت از این توان برخوردار است که اجناس را مدیریت کند تا دچار کمبود نشوند، بنابراین در زمینه نگرانی مردم و برداشتن فشار گرانی از سفره و معیشت آنان نیز حتماً از عهده این کار برمی‌آید و باید در این زمینه فعالیت کند و مسئولان با جدیت و فعالیت فوق‌العاده وارد عمل شوند تا مردم از ناحیه گرانی نیز در مضیقه قرار نگیرند.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه مشکل امروز مردم، تأثیر گرانی بر نظام زندگی خانوارهاست، افزود: مصیبت ما این است که مسئله گرانی، نظام زندگی را از خانوارها گرفته است و خانواده‌ها نمی‌توانند زندگی خود را به‌درستی اداره کنند.

وی ادامه داد: در مهرماه، یعنی حدود ۴۰ روز قبل، تورم نقطه‌به‌نقطه در کشور به مرز ۸۸.۷ درصد رسید و در مناطق روستایی، تورم تا ۱۰۷ درصد پیش رفت؛ یعنی در مناطق روستایی بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم و چنین چیزی در تاریخ این کشور بی‌سابقه است که تورم از ۱۰۰ درصد تجاوز کند و در برخی مناطق روستایی نیز تورم از این میزان فراتر رفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر زندگی مردم گفت: در شرایطی که تورم به این شکل است، مسلماً مردم نمی‌توانند زندگی خود را تنظیم کنند. چگونه می‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند؟ آیا فردی که در ابتدای سال برنامه‌ای برای زندگی خود دارد، می‌تواند برای اواسط سال نیز برنامه‌ریزی کند، درحالی‌که نمی‌داند وضعیت نان، بنزین و وسایل حمل‌ونقل او چگونه خواهد شد؟

آیت الله علم الهدی افزود: مردم چگونه می‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند، درحالی‌که هزینه مسکن در ابتدای سال، اواسط سال و پایان سال هیچ تناسبی با یکدیگر ندارد؟ یک کارگر، کارمند، حقوق‌بگیر یا کاسب ضعیف با درآمد کم و در برابر موج گرانی که نه‌تنها روزبه‌روز، بلکه ساعت‌به‌ساعت افزایش پیدا می‌کند، چگونه می‌تواند زندگی خود را به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کند؟ این یک مشکل جدی است.

انتقاد از افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه

وی خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، گفت: بنده دو کلام با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی دارم؛ کلام اولم این است که آیا برای جبران کسری بودجه، راه دیگری جز گران کردن ارز ندارید؟ آیا فقط باید روزبه‌روز ارز را گران‌تر کنید تا کسری بودجه تأمین شود؟ آیا راه دیگری برای جبران کسری بودجه وجود ندارد؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به آثار افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم، افزود: شما اقتصاددان هستید؛ آیا برای تأمین کسری بودجه، تنها راه همین گران کردن ارز است؟ ارز را تا کجا می‌خواهید گران کنید؟ وقتی می‌گویید نرخ ارز ممکن است تا ۳۰۰ هزار تومان برسد، معنای این حرف چیست؟ یعنی زندگی مردم فلج شود و مردم بیچاره شوند؟

آیت الله علم الهدی ادامه داد: گران شدن ارز بر همه‌چیز اثر می‌گذارد، نان را از دهان مردم می‌گیرد و سفره مردم را از نان خالی می‌کند. آیا برای تأمین کسری بودجه راه دیگری ندارید و باید همین مسیر را ادامه دهید تا مردم گرفتار شوند؟

ضرورت حل ناترازی‌ها پیش از افزایش قیمت‌ها

وی گفت: سخن دوم بنده این است که آیا ناترازی‌ها در مسئله انرژی و مسائل مختلف، راه‌حلی جز افزایش قیمت‌ها ندارند؟ آیا فقط با افزایش قیمت‌ها باید ناترازی‌ها را حل کرد؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تأثیر افزایش قیمت‌ها بر تنظیم عرضه و تقاضا، افزود: ما می‌دانیم که افزایش قیمت از نظر اقتصادی اثر دارد، تنظیم عرضه و تقاضا را تغییر می‌دهد و سطح تقاضا را پایین می‌آورد تا عرضه متناسب با تقاضا شود؛ اما آیا راه‌حل منحصر به همین است؟

آیت الله علم الهدی ادامه داد: منِ طلبه هم می‌فهمم که با افزایش قیمت می‌توان تقاضا را تنظیم کرد و عرضه را تا حدودی متناسب ساخت؛ بنابراین دیگر نیازی نیست شما اقتصاددان باشید و در رأس امور مالی کشور و اموال مردم قرار بگیرید و مرتب گلوی مردم را فشار دهید. در این صورت، دیگر نیازی به حضور شما نیست.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بهتر برای حل مشکلات اقتصادی مردم، ادامه داد: شما آمده‌اید راه بهتری در پیش بگیرید تا مردم زندگی آرامی داشته باشند و در یک کشتی آرام اقتصادی زندگی کنند. نباید ناترازی‌ها به مردم منتقل شود و نباید از مردم بخواهیم که ناترازی‌ها را با فشار بر زندگی خود حل کنند.

امام جمعه مشهد مقدس تصریح کرد: باید ناترازی‌ها را از طریق راهکارهای دیگر و در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی حل کنید و اگر در نهایت این راهکارها نتیجه نداد، به سراغ افزایش قیمت‌ها بروید. افزایش قیمت باید راهکار آخر کار باشد، نه نخستین راه‌حل؛ نباید به محض مواجهه با مشکل، به سراغ افزایش قیمت‌ها بروید.

آیت الله علم الهدی با اشاره به ناترازی در حوزه آرد و گندم و انتقاد از افزایش قیمت‌ها در این بخش گفت: در مسئله آرد و گندم ناترازی به وجود آمده است و خودتان می‌گویید آرد را دزدیده‌اند؛ شما می‌گویید آردی که ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان قیمت دارد، به پنج میلیون تومان معامله شده است. چه کسی این کار را کرده است؟ دزدیده‌اند؛ دزد آن را برده است. شما دزد را نمی‌گیرید و یک‌باره به مردم فشار وارد می‌کنید.

وی در ادامه با اشاره به دیدار خود با رئیس‌جمهور، بر ضرورت تفکیک میان جایگاه رئیس‌جمهور و عملکرد برخی مسئولان دولت تأکید کرد و گفت: بنده خدمت آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور، عرض کردم که ما در اینکه شما رئیس‌جمهور ما هستید و برای ما فعالیت می‌کنید، شکی نداریم. ریاست‌جمهوری مقام کمی نیست؛ برادران و خواهران! حواستان جمع باشد، اهانت به رئیس‌جمهور کار ساده‌ای نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: حجت امام زمان(عج)، امام شهید ما، در تنفیذ ریاست‌جمهوری فرمودند: «من شما را به‌عنوان رئیس‌جمهور منصوب می‌کنم.» وقتی امام، رئیس‌جمهور را منصوب کرده‌اند و شما به امام شهید این‌قدر عشق می‌ورزید، اهانت، فحاشی و جسارت به فردی که منصوب ایشان است، کار درستی نیست. رئیس‌جمهور به اندازه خودش زحمت می‌کشد، رفت‌وآمد می‌کند و فعالیت دارد.

آیت الله علم الهدی افزود: بنده به ایشان عرض کردم مشکل ما این است که دوستان شما در دولت، پا به پای شما حرکت نمی‌کنند؛ مشکل ما با این افراد است، نه با شخص رئیس‌جمهور. برادران و خواهران! اگر می‌خواهید مشکلی را حل کنید، به سراغ منشأ آن بروید و عامل مشکل را پیدا کنید و گریبان همان فرد را بگیرید؛ با توهین به رئیس‌جمهور که مشکلی حل نمی‌شود.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تأمین نیازهای استان

وی با اشاره به برخی ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی و ضرورت استفاده از آن‌ها برای تأمین نیازهای مردم، گفت: مشکل ما این است که افرادی که عهده‌دار مسئولیت شده‌اند، مشکلات را حل نمی‌کنند. ما در استانی زندگی می‌کنیم که با دو کشور افغانستان و پاکستان ارتباط داریم و می‌توانیم گوشت مورد نیاز استان را با بهترین و ارزان‌ترین قیمت و شرایط مناسب وارد کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

امام جمعه مشهد مقدس افزود: آیا حتماً باید بنشینیم تا از آن سوی دنیا، از برزیل و نیوزیلند، گوشت وارد شود و در مسیر، آمریکایی‌ها کشتی آن را هدف قرار دهند و نابود کنند و معلوم نباشد که این محموله به مقصد می‌رسد یا نه؟ در این شرایط، مردم هر روز با مشکلات تأمین نیازهای خود مواجه باشند؟

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به اختیارات واگذارشده به استاندار، ادامه داد: ما به استاندار اختیار داده‌ایم و گفته‌ایم همه نیازهایی را که داریم، از نهاده‌های دامی و امثال آن، از ظرفیت آسیای میانه تأمین کند. آسیای میانه با این وسعت و اهمیت، در همه این زمینه‌ها ظرفیت و امکانات دارد و ما می‌توانیم نیازهای خود را با قطار وارد کنیم تا به کشتی وابسته نباشد و در معرض آسیب و گرفتار شدن در چنگ آمریکایی‌ها قرار نگیرد.

وی ادامه داد: می‌توانیم با قطار همه نیازهای کشور را تأمین کنیم؛ پس وقتی چنین راهی پیش روی ما وجود دارد، چرا باید نهاده‌های دامی را از آن سوی دنیا وارد کنیم، بعد کشتی را بزنند و محموله نیز به دست ما نرسد و سرمایه مردم از بین برود؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از دلالی و سودجویی برخی افراد در فرایند تأمین کالاها تصریح کرد: در این میان، جز گوسفندبازها، دلال‌های دزد و افرادی که از طریق ارتباطات، دلالی و دزدی ارتزاق می‌کنند، چه چیزی نصیب مردم می‌شود؟ این‌ها مسائل و واقعیت‌هایی است که باید به آن توجه داشت و آن‌ها را شناخت.

تأکید بر ضرورت حل مشکلات معیشتی و فرهنگی مردم

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به مطالبی که در دیدار با رئیس‌جمهور درباره مشکلات مردم مطرح کرده است، گفت: به ایشان عرض کردم که مشکل مردم ما، مشکلات شغلی و معیشتی است و منشأ بسیاری از این مشکلات، افرادی هستند که در اطراف شما و از نزدیکان و مسئولان مجموعه شما هستند؛ این افراد پا به پای شما حرکت نمی‌کنند.

وی افزود: اگر وزرا و دستگاه‌های اجرایی همه برنامه‌ها را با هماهنگی پیش ببرند و برای اداره کشور به بهترین شکل برنامه‌ریزی و اقدام کنند، مشکل حل می‌شود. مشکل سفره مردم، مسئله‌ای نیست که قابل حل نباشد.

گفت‌وگو با رئیس‌جمهور درباره مسئله حجاب و عفاف

امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به طرح مسئله حجاب در دیدار با رئیس‌جمهور، اظهار کرد: در مسئله حجاب به ایشان عرض کردم که شما فردی متدین هستید و خانواده شما نیز باحجاب هستند. بنده اطلاع دارم که حتی نوه شما که دختری سه، چهار ساله است، پوشش و حجاب دارد و در خانواده شما تا این اندازه به حجاب توجه می‌شود؛ آیا شما ولنگاری، بی‌بندوباری و این وضعیت فشار فسق و فحشایی را که خیابان‌های مملکت را فراگرفته است، می‌پسندید؟

آیت الله علم الهدی افزود: ایشان در پاسخ گفتند: خیر، این‌طور نیست. البته ایشان به بنده وعده دادند که در طرحی که برای محوریت و مرکزیت مساجد در نظر گرفته‌اند، برنامه حجاب نیز اجرا شده است و این طرح در مسئله حجاب، مشکلات را حل خواهد کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم این طرح مشکلات را حل کند. در هر حال، این‌ها مسائلی بود که بنده خدمت ایشان عرض کردم. رئیس‌جمهور نیز با استقبال، مطالب بنده را پذیرفتند و به آن‌ها گوش دادند و وعده‌هایی دادند. امیدواریم این مسائل هرچه زودتر و بهتر حل شود.

واکنش به انتشار ادعاهایی درباره دیدار با رئیس‌جمهور

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با انتقاد از انتشار مطالبی درباره محتوای دیدار خود با رئیس‌جمهور در فضای مجازی، گفت: عده‌ای اراذل نابکار و دلالان سودجو که می‌خواهند از هر چیزی منفعتی به دست آورند و در هر زمینه‌ای دلالی کنند، حتی می‌خواهند با ناموس مردم نیز دلالی کنند، آمده‌اند و گفته‌اند من و آقای رئیس‌جمهور با هم نشستیم و درباره ولنگاری و بی‌بندوباری و اجرای یک برنامه مبتذل که حرمت امام هشتم(ع) را زیر سؤال ببرد، با یکدیگر مصالحه کرده‌ایم.

آیت الله علم الهدی افزود: آیا مسائل مردم و کشور، مسائل اجتماعی و فرهنگی، این‌قدر قابل ذکر نبود که بنده سید اولاد حضرت زهرا(س)‌ و در این سن‌وسال، با رئیس‌جمهور مملکت بنشینم و درباره اجرای یک برنامه مبتذل که به حرمت امام رضا(ع) بی‌احترامی کند، مصالحه و توافق کنم؟

وی تصریح کرد: این افراد بی‌حیا آمده‌اند و چنین مسئله‌ای را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. آیا مردم را این‌قدر بی‌هوش و بی‌حواس دیده‌اید؟ آیا مردم را جاهل و نادان فرض کرده‌اید که حقایق را تشخیص نمی‌دهند؟

امام جمعه مشهد مقدس با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از مسائل فرهنگی و اجتماعی برای کسب درآمد، افزود: برای اینکه چیزی به دست بیاورید و دلالی کنید، از ناموس مردم، فسق و فجور و عده‌ای استفاده می‌کنید؟ مگر این پول چقدر ارزش دارد که انسان برای به دست آوردن آن به چنین مسائلی متوسل شود؟ این مسئله متأسفانه در این شهر به‌اصطلاح مقدس ما نیز اتفاق می‌افتد.

نقش مردم در حل مشکلات کشور و صیانت از ارزش‌های انقلاب

آیت الله علم الهدی با دعوت مردم به پیگیری جدی مسائل و برخورداری از بصیرت در مواجهه با جریان‌های مختلف، گفت: امیدواریم شما برادران و خواهران با کمال جدیت و بصیرت، مسائل را پیگیری کنید، درباره آن‌ها روشنگری و تبلیغ کنید و پای مسائل بایستید.

وی با اشاره به نقش مردم در عبور از مشکلات و حوادث مختلف طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: برادران و خواهران! تا امروز در طول ۴۷ سال انقلاب، هر مشکلی که پیش آمده است، شما مردم آن را حل کرده‌اید و اگر خداوند نیز مشکلی را حل کرده، به‌خاطر شما مردم بوده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی از رزمندگان و مقابله با دشمنان، ادامه داد: با همت شما مردم، برادران و خواهران، مشکلات حل می شود و این رادمردی و غیرتمندی عزیزان رزمنده ما، دشمن را به خاک‌نشین می کند و مقاومت شما مردم نیز در کنار این رزمندگان، عامل پیروزی ما در همه ابعاد، چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی خواهد بود.