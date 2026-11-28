معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره‌های ارزش و توسعه بازار محصولات تولیدی استان گفت: افزایش سهم بخش خدمات، به‌عنوان حلقه تکمیلی بخش‌های کشاورزی و صنعت، می‌تواند زمینه‌ساز رونق تجارت، ایجاد ارزش افزوده و افزایش فرصت‌های اشتغال برای بانوان شهری باشد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی: تکمیل زنجیره ارزش تولیدات، زمینه‌ساز توسعه تجارت خارجی و افزایش اشتغال بانوان است

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی: تکمیل زنجیره ارزش تولیدات، زمینه‌ساز توسعه تجارت خارجی و افزایش اشتغال بانوان است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، هادی رجائی‌نیا در نشست دوره آموزشی «کارآفرینی تا تجارت» ویژه بانوان کارآفرین استان، با تشریح وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود :سهم اشتغال در بخش‌های کشاورزی ۲۸؛ صنعت و معدن ۲۹/۴ و خدمات ۴۲/۶ درصد است که سهم بخش کشاورزی تقریباً دو برابر میانگین کشوری است.

وی گفت: این موضوع با توجه به اولویت و ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی، لزوماً یک نقطه ضعف محسوب نمی‌شود، اما باید برای توسعه بخش خدمات برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشیم؛ چراکه خدمات نقش تکمیل‌کننده زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و صنعت را ایفا می‌کند.

رجائی‌نیا با اشاره به نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی استان تصریح کرد: اگرچه سهم اشتغال بانوان روستایی تقریباً هم‌تراز با میانگین کشوری است، اما سهم اشتغال بانوان در مناطق شهری پایین‌تر است که یکی از دلایل آن، محدود بودن سطح فعالیت‌های خدماتی در استان است.

معاون اقتصادی استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی استان گفت: بخش عمده صادرات خراسان شمالی به شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی اختصاص دارد، اما برای توسعه تجارت خارجی نباید صرفاً بر این مجموعه‌ها متمرکز شویم، بلکه لازم است سایر ظرفیت‌های تولیدی، به‌ویژه کسب‌وکار‌های کوچک و محصولات ارزش‌آفرین نیز در کانون توجه قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در استان تولیدات ارزش‌آفرین فراوانی وجود دارد که حتی در سطح ملی و استانی نیز به‌درستی معرفی نشده‌اند و در بازار‌های جهانی شناخته‌شده نیستند. یکی از دلایل این مسئله، نبود اقدامات مؤثر برای تکمیل زنجیره‌های ارزش، به‌ویژه در بخش‌های خدمات و صنعت است.

رجائی‌نیا ادامه داد: زنجیره‌های تولید برای رسیدن به مرحله ارزش‌آفرینی و حضور در بازار‌های رقابتی، به حلقه‌های تکمیلی نیاز دارند تا خلأ‌های موجود در حوزه‌هایی مانند بازاریابی، فرآوری، معرفی محصول و تجارت برطرف شود. این رویکرد می‌تواند ضمن افزایش ارزش محصولات استان، زمینه گسترش اشتغال بانوان در مناطق شهری را نیز فراهم کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه تجارت خارجی استان اضافه کرد: یکی از اقدامات امسال که با ابتکار استاندار خراسان شمالی دنبال شد، پیگیری ایجاد روستای هوشمند در روستای دویدوخ با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. همچنین سفر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، زمینه پیگیری ظرفیت‌های جدیدی را در این حوزه فراهم کرد.

معاون اقتصادی استاندار افزود: در همین راستا، ایجاد هاب صادراتی فناوری برای ترکمنستان و کشور‌های آسیای میانه در خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان استان ایجاد کند.

وی با بیان اینکه توسعه فناوری و تجارت الکترونیک، محدودیت‌های سنتی مرز‌ها را در عرصه اقتصادی کاهش داده است، گفت: امروز با گسترش اقتصاد دانش‌بنیان و تجارت الکترونیک، جهان به یک دهکده به‌هم‌پیوسته تبدیل شده و تولیدکنندگان می‌توانند از ظرفیت‌های بازاریابی برای معرفی و عرضه محصولات خود در بازار‌های فراتر از مرز‌های جغرافیایی بهره بگیرند.

رجائی‌نیا با ابراز امیدواری نسبت به چشم‌انداز اقتصادی استان ، پیش‌بینی کرد: سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید و تجارت باشیم و در این مسیر، توسعه تجارت خارجی با کشور‌های همجوار از اولویت‌های ماست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت بانوان کارآفرین خاطرنشان کرد: در برنامه‌های توسعه تجارت خارجی باید سهم بانوان و محصولات تولیدی آنان به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این تولیدات از ظرفیت ارزش‌آفرینی برخوردارند و با حمایت، تکمیل زنجیره تولید و دسترسی به بازار‌های هدف می‌توانند نقش مؤثرتری در اقتصاد استان ایفا کنند.